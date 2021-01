ATP : Paire ira en Amérique du Sud après l'Open d'Australie

Programme de tournois pour les prochaines semaines: ATP Cup, Open d’Australie, Cordoba, Buenos Aires, Santiago, Acapulco, Miami... 😍

— paire benoit (@benoitpaire) January 27, 2021

Pas de retour en Europe avant avril ?

Benoît Paire annonce la couleur. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, le numéro 2 français, 28eme joueur mondial, a dévoilé le programme qui sera le sien, sur le circuit ATP, après avoir disputé l'Open d'Australie. En effet, le Tricolore a ainsi décidé de privilégier la tournée sud-américaine sur terre battue, pour la fin du mois de février et le début du mois de mars., mais, pour la deuxième année consécutive, l'Avignonnais ne figure pas dans la liste des engagés et il manquera donc à l'appel. Un tournoi qui lui a pourtant déjà réussi par le passé, et ce plus d'une fois. En effet, il avait alors atteint les quarts de finale en 2018, les demi-finales en 2017 et même la finale en 2013. Cette année-là, il n'avait ainsi rien pu faire contre son compatriote, Richard Gasquet, alors en très grande forme et visiblement injouable.L'an passé, le tennisman, âgé aujourd'hui de 31 ans, avait opté pour l'Inde et le tournoi de Pune, qui est, cette année, déplacé. Là-bas, celui qui a connu comme meilleur classement la 18eme place mondiale avait alors lourdement chuté, dès le premier tour, contre Roberto Marcora, classé à la 174eme place mondiale.Du côté de l'Argentine, Diego Schwartzman sera la tête de série n°1 et la tête de série n°2 sera le Français. Après le Chili, le Tricolore s'envolera ensuite jusqu'à Acapulco, avant d'enchaîner avec Miami. Son retour du côté de l'Europe n'est pas prévu avant le mois d'avril prochain.