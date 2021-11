ATP : Paire fera la tournée sud-américaine sur terre

L’heure de la reprise a sonné pour Benoit Paire ! Le 46eme joueur mondial et troisième joueur français a débuté lundi sa préparation pour la saison 2022. Et ce mardi, le tennisman de 32 ans a dévoilé sur Twitter son programme pour les trois premiers mois de la saison prochaine. Vacciné contre le coronavirus, Benoit Paire se rendra en Australie en janvier. Même si l’ATP n’a pas encore dévoilé le calendrier officiel de la prochaine saison, deux tournois ATP 250 se dérouleront pendant les deux premières semaines de janvier à Adelaïde, comme cela avait le cas à Melbourne cette année, et Benoit Paire a prévu d’y participer. Il prendra part ensuite part à son douzième Open d’Australie, où il rêve d’atteindre la deuxième semaine pour la première fois de sa carrière.

Trois tournois en Amérique du Sud et un au Mexique

Après l’été australien, l’Avignonnais a décidé ne pas disputer la saison en salle en Europe mais, comme cette année, d’aller jouer la tournée sur terre battue sud-américaine. On le retrouvera donc en Argentine, du côté de Cordoba et de Buenos Aires, puis au Brésil, à Rio, pendant la dernière semaine de janvier et les deux premières semaines de février. Puis ce sera le tournoi ATP 500 d'Acapulco, sur dur, au Mexique, qui sera à son programme la dernière semaine de février, avant d’attaquer les deux Masters 1000 du mois de mars, à Indian Wells et Miami. Il sera ensuite temps de penser à la saison sur terre battue européenne, mais Paire n'a pas encore précisé quels tournois il disputera. Sur les mois de janvier, février et mars, le Français espère avoir de bien meilleurs résultats qu'en 2021, où il n'avait remporté qu'un seul match, au premier tour à Cordoba contre le Chilien Nicolas Jarry. Le point positif, c'est qu'il n'aura que 65 points à défendre jusqu'au printemps.