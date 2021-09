ATP : Paire de retour dans le Top 50, Mannarino dégringole

La belle affaire pour Benoît Paire. L'Avignonnais qui avait atteint les quarts de finale à Cincinnati le 20 août dernier n'a plus passé le deuxième tour dans un tournoi depuis un mois. Cela ne l'empêche pas ce lundi au lendemain de sa nouvelle désillusion (élimination d'entrée à Nur-Sultan) de gagner quatre places au classement et de faire ainsi son retour dans les cinquante premiers mondiaux (il occupe la 49eme place). Ugo Humbert, de son côté, retrouve la 25eme place, son meilleur classement à ce jour, en dépit de ses trois défaites de suite au premier tour à Cincinnati, l'US Open et Metz, sur ses terres. Adrian Mannarino ne peut pas en dire autant. Le Francilien, absent des courts depuis son élimination au deuxième tour à New York contre Stefanos Tsitsipas, dégringole de onze rangs au nouveau classement. Il quitte du même coup le Top 50 (+54).

Bonzi et Mannarino reculent, Hurkacz tout près du Top 10

Quelques places plus bas, Benjamin Bonzi est toujours le cinquième Français le mieux classé à l'ATP. Le Gardois, qui restait sur trois titres en trois semaines et quinze victoires de suite, perd toutefois trois places (64eme) après avoir dû abandonner d'entrée à Nur-Sultan contre Ruusuvuori pour son retour sur le circuit principal. Pas de changement au niveau du Top 10. En revanche, Hubert Kukacz, douzième, pourrait très vite l'intégrer pour la première fois de sa carrière. Onzième à son meilleur classement, le Polonais vainqueur dimanche à Metz de son quatrième tournoi en... quatre finales passe ce lundi de la 13eme à la 12eme place au détriment de Denis Shapovalov (13eme). Il n'est plus qu'à 107 points du 10eme mondial le Norvégien Casper Ruud.



Classement du lundi 27 septembre 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 133 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 10 575

3- Stefanos Tsitsipas (GRE) 8 350

4- Alexander Zverev (ALL) 7 760

5- Andrey Rublev (RUS) 6 130

6- Rafael Nadal (ESP) 5 815

7- Matteo Berrettini (ITA) 5 173

8- Dominic Thiem (AUT) 4 995

9- Roger Federer (SUI) 3 765

10- Casper Ruud (NOR) 3 440

…

20- Gaël Monfils (FRA) 2 278

25- Ugo Humbert (FRA) 2 045 (+1)

49- Benoît Paire (FRA) 1 295 (+4)

54- Adrian Mannarino (FRA) 1 147 (-11)

64- Benjamin Bonzi (FRA) 1 022 (-3)

73- Jérémy Chardy (FRA) 969

74- Arthur Rinderknech (FRA) 965

81- Richard Gasquet (FRA) 906

91- Corentin Moutet (FRA) 828

99- Gilles Simon (FRA) 764

100- Pierre-Hugues Herbert 763

…



