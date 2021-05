ATP : Paire a bien conscience de « profiter du système »

Fraichement vacciné contre le coronavirus, Benoit Paire n'était pas au mieux de sa forme ce lundi, et ça s'est vu. Contre Stefano Travaglia, le Français a été sorti dès le 1er tour du Masters 1000 à Rome (6-4, 6-3). « Peut-être que s'il y avait cette carotte, je serais motivé. En même temps, je suis motivé quand je pars mais quand j'arrive dans un stade désert, c'est dur. Je sais que je suis toujours 35eme, je profite du système. La semaine prochaine, si je perds au 1er tour, c'est comme si j'avais fait finale, il ne faut pas l'oublier. Donc que je fasse 1er tour ou finale la semaine prochaine, c'est la même chose. Là, c'est comme si j'avais gagné un 250 en quatre semaines car j'ai Lyon (finale en 2019), Marrakech. J'ai pris 45 points à Madrid et ça rentre dans mon classement. Pendant les Jeux Olympiques, il y aura des tournois plutôt faibles, il faudra que j'essaie d'en profiter parce que ça comptera pareil qu'un Masters 1000. Le classement, c'est particulier. Je ne suis pas inquiet. Je sais juste que quand les jambes et la motivation reviendront, ça ira tout simple car je sens que j'ai le tennis. Je ne suis pas inquiet et pressé de retrouver mon meilleur niveau », a notamment confié le natif d'Avignon, dans des propos repris par L'Equipe.

Paire espère rebondir à Roland-Garros

« Pour Roland-Garros ? Je vais m'entraîner. Je suis en train d'essayer de trouver un entraîneur, de trouver de l'aide sur le plan physique. Je ne dis pas que je laisse tomber. Je n'abandonne pas. Je dis juste que c'est dur en ce moment sur les tournois à huis clos. Je suis assez sensible et quand je vois que je fais des beaux coups et qu'il ne se passe rien sur le court, il n'y a aucun bruit. Que je fasse une double faute ou un coup gagnant, c'est exactement la même chose. À Roland, il va y avoir un peu de monde, je vais essayer de retrouver un peu de plaisir même avec des potes à moi et essayer d'être prêt, a également expliqué Paire, en conférence de presse, après son élimination à Rome. Et si je ne suis pas prêt pour Roland, ce sera pour les tournois d'après. Tant que c'est comme ça, je n'y arriverai pas. Je vais d'une ville à l'autre toutes les semaines. Il y avait un tournoi pas très important à Estoril, je suis parti aux Maldives. Ce que j'aime, ce sont les ambiances même sur des plus petits tournois. Je n'ai pas trop peur car je sens que le tennis est toujours là. C'est dans la tête que c'est difficile. »