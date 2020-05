ATP : Opération aux deux chevilles pour Fabio Fognini

Wish me luck 🙂💪 pic.twitter.com/1RmAhi6Zhg

— Fabio Fognini (@fabiofogna) May 30, 2020

Fognini n’a pas pu éviter l’opération

Fabio Fognini ne pourra sans doute pas retrouver les courts en juin prochain. Annoncé par Patrick Mouratoglou comme participant à l’Ultimate Tennis Showdown prévu le mois prochain dans ses installations, l’Italien a révélé via son compte Twitter officiel qu’il allait devoir être opéré des deux chevilles. « Depuis trois ans et demie, j’ai un souci avec ma cheville droite, c’est quelque chose avec lequel j’ai appris à vivre. Puis ma cheville gauche a également commencé à me jouer des tours durant les deux dernières années, a expliqué Fabio Fognini. J’ai espéré que ces soucis allaient disparaître durant ma pause de deux mois, étant éloigné du tennis à cause du confinement. »Mais cette pause n’aura finalement pas été salutaire pour l’Italien qui va devoir prochainement subir une arthroscopie aux deux chevilles dans l’espoir de trouver une solution à ses soucis physiques de longue date. « Quand j’ai repris l’entraînement, les soucis étaient toujours là. Après des examens médicaux et une longue discussion avec mon équipe, j’ai décidé de subir une arthroscopie sur chacune des deux chevilles, confirme le natif de Sanremo. Je crois que c’est la bonne chose à faire alors que le circuit est au repos forcé. L’opération est prévue aujourd’hui (samedi) en Italie. Je suis impatient de jouer à nouveau ! » Avec le circuit ATP qui ne reprendra pas ses droits avant le mois de juillet, Fabio Fognini devrait avoir largement assez de temps pour se remettre avant la reprise de la compétition. Mais l’Italien est toutefois resté silencieux sur une éventuelle date de retour à l’entraînement.