Ils étaient trois des principaux prétendants à la succession éventuelle de l'Australien John Millman (toujours en course), ils ne verront même pas les quarts. Aslan Karatsev, Filip Krajinovic et Dusan Lajovic, tous exemptés de premier tour à Nur-Sultan (Kazakhstan), ont bu la tasse dès leurs débuts dans le tournoi kazakh, ce jeudi en huitièmes de finale de l'épreuve. Tête de série numéro 3 et 35eme mondial, le Serbe a d'abord mordu la poussière en deux sets (7-5, 6-4, 1h38 de jeu) face au Coréen Kwon, 82eme au classement. Malgré un début de match qui l'avait vu dominer son adversaire (il a mené 3-0, puis 4-1, et a servi pour le gain du premier set à 5-4), Lajovic n'a pas tenu la distance face à son adversaire du jour. Défaite en deux sets (7-6, 6-4, 2h01 de jeu) également pour la tête de série numéro 1 du tournoi Karatsev. Le Russe classé au 25eme rang mondial s'est fait surprendre par le jeune Finlandais Emil Ruusuvuori, qui avait profité la veille de l'abandon de Benjamin Bonzi, diminué par une gastro-entérite depuis dimanche dernier et son troisième succès de suite sur le circuit Challenger, à Rennes.

Un quart de finale cent pour cent australien

Le vainqueur du tournoi de Dubaï cette saison peut lui aussi avoir des regrets, puisqu'il a laissé passer une balle de set dans la première manche, finalement remportée (8-6) au jeu décisif par le 84eme mondial, qui avait débuté le match sur les chapeaux de roue (3-0). Rapidement breaké dans le deuxième set, Karatsev s'est accroché. Il a même immédiatement recollé avant de céder de nouveau sa mise en jeu un peu plus tard. Le Finlandais sera opposé au Biélorusse Ivashka pour une place dans le dernier carré. Kwon, lui, sera opposé à son compatriote Laslo Djere (n°7). Ce dernier reste le seul Serbe en lice, dans la mesure où Krajinovic est lui aussi passé à la trappe avant les quarts, contre l'Australien James Duckworth (7-6, 6-3, 1h32 de jeu). Balayé (7-2) dans le jeu décisif par le 65eme au classement, le 37eme mondial et tête de série numéro 4 du tournoi a ensuite concédé les deux seuls breaks de cette partie, dans un deuxième set nettement dominé par Duckworth. Ce dernier tentera au prochain tour de barrer la route à son compatriote et tenant du titre Millman.

Bublik, lui, tient son rang

Tête de série n°2 de ce tournoi qui se déroule dans son pays, Alexander Bublik n'a pas déçu ses supporters et disputera bien les quarts de finale. Le Kazakh a dominé Miomir Kecmanovic sur le score de 2-6, 6-3, 7-5 en 2h01, en servant notamment 18 aces. Passé à côté du premier set, où il a été breaké à 1-1 et 4-2, le Kazakh s'est bien repris en remportant le deuxième grâce à un break à 4-3, puis le troisième en breakant à 5-5, après avoir dû sauver trois balles de 5-3. Le n°34 mondial a eu chaud, mais il sera bien en quarts, contre l'Espagnol Carlos Taberner.



NUR-SULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Quarts de finale

Ruusuvuori (FIN) - Ivashka (BIE)

Duckworth (AUS) - Millman (AUS, n°5)

Djere (SER, n°7) - Kwon (CdS)

Taberner (ESP) - Bublik (KAZ, n°2)



Huitièmes de finale

Ruusuvuori (FIN) bat Karatsev (RUS, n°1) : 7-6 (6), 6-4

Ivashka (BIE) bat Skatov (KAZ, WC) : 6-2, 6-3

Duckworth (AUS) bat Krajinovic (SER, n°4) : 7-6 (2), 6-3

Millman (AUS, n°5) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



Djere (SER, n°7) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Kwon (CdS) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Gerasimov (BIE) : 5-7, 7-6 (5), 7-5

Bublik (KAZ, n°2) bat Kecmanovic (SER) : 2-6, 6-3, 7-5



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Bonzi (FRA) : 6-2, abandon

Skatov (KAZ, WC) bat Seppi (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Duckworth (AUS) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (3), 6-1

Munar (ESP) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (6)

Millman (AUS, n°5) bat Popko (KAZ, Q) : 3-6, 6-1, 6-4



Djere (SER, n°7) bat Galan (COL) : 6-4, 3-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Polmans (AUS, Q) : 6-4, 2-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Paire (FRA, n°6) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Berankis (LIT) : 7-5, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°2) - Bye