Fin de série pour Benjamin Bonzi ! Après quinze victoires consécutives, auréolées de trois titres d'affilée en challenger, le Français n'a pas passé le cap, ce mercredi, du premier tour du tournoi ATP 250 de Nur-Sultan au Kazakhstan, sur dur intérieur. En effet, le 61eme joueur mondial a abandonné, après seulement 32 petites minutes de jeu, et alors que son adversaire, à savoir le Finlandais Emil Ruusuvuori, 84eme joueur mondial, avait remporté le premier set (6-2). Dans cette fameuse première manche, les deux hommes ont fait jeu égal, lors des cinq premiers jeux jusqu'à ce que le Finlandais mène alors 3-2. A ce moment-là, Emil Ruusuvuori a alors breaké blanc son adversaire d'un jour, avant ensuite de s'y reprendre à deux fois, sur la mise en jeu suivante du Tricolore, pour s'adjuger cette première manche (6-2). Malade, Benjamin Bonzi a donc décidé de ne pas aller plus loin. En revanche, ça passe pour le Serbe Laslo Djere, 49eme joueur mondial et tête de série n°7, qui a sorti l'Italien Lorenzo Musetti, 57eme joueur mondial, en trois sets (6-4, 6-7 (3), 6-4) et 2h50 de jeu et pour le Biélorusse Ilya Ivashka, 52eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a éliminé le Kazakh Timofey Skatov, 280eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h25 de jeu.

Millman revient de loin

Vainqueur l'an passé, l'Australien John Millman a bien entamé la défense de son titre en se défaisant de Jaume Munar en trois sets. L'Australien, tête de série n°5, s'est imposé 6-4, 6-7, 7-5 après un combat de 3h08. Le 48eme joueur mondial s'est montré renversant en fin de premier set, en gagnant trois jeux de suite après avoir été mené 4-3 40-30 par l'Espagnol. Mais dans la deuxième manche, où les deux joueurs n'ont pas eu la moindre balle de break, Millman s'est incliné 7-5 au tie-break. Il a donc fallu disputer un troisième set, et il a été riche en suspense ! Munar a mené 3-0 puis 4-1, mais l'Australien est revenu à 4-4, a breaké et a servi pour le match à 5-4, mais a perdu son service (5-5), avant de breaker une nouvelle fois (6-5) et conclure sur sa quatrième balle de match. C'est donc lui qui verra les huitièmes de finale.



NUR-SULTAN (Kazakhstan, ATP 250, dur intérieur, 462 054€)

Tenant du titre : John Millman (AUS)



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) - Ruusuvuori (FIN)

Ivashka (BIE) bat Skatov (KAZ, WC) : 6-2, 6-3

Krajinovic (SER, n°4) - Duckworth (AUS)

Millman (AUS, n°5) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



Djere (SER, n°7) bat Musetti (ITA) : 6-4, 6-7 (3), 6-4

Kwon (CdS) - Lajovic (SER, n°3)

Gerasimov (BIE) - Taberner (ESP)

Kecmanovic (SER) - Bublik (KAZ, n°2)



Premier tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Bonzi (FRA) : 6-2, abandon

Skatov (KAZ, WC) bat Seppi (ITA) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat E.Ymer (SUE, Q) : 6-2, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Duckworth (AUS) bat Kukushkin (KAZ, WC) : 7-6 (3), 6-1

Munar (ESP) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (6)

Millman (AUS, n°5) bat Popko (KAZ, Q) : 3-6, 6-1, 6-4



Djere (SER, n°7) bat Galan (COL) : 6-4, 3-6, 6-4

Musetti (ITA) bat Polmans (AUS, Q) : 6-4, 2-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Donskoy (RUS, Q) : 6-4, 6-3

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Paire (FRA, n°6) : 7-5, 6-4

Taberner (ESP) bat Berankis (LIT) : 7-5, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Verdasco (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°2) - Bye