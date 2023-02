ATP : Novak Djokovic encore plus dans la légende avec un record absolu égalé

Novak Djokovic un peu plus dans la légende. Le Serbe, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier dernier face à Stefanos Tsitsipas, continue d'écrire sa légende dans l'histoire du tennis. Tandis qu'il compte désormais 22 sacres en Majeur, soit autant que Rafael Nadal, jusqu'alors seul détenteur du nombre de titres en Grand Chelem chez les hommes, il vient d'égaler une autre légende de la petite balle jaune. Car ce lundi, le "Djoker" débute sa 377e semaine comme numéro 1 mondial au classement ATP et cela lui permet d'égaler Steffi Graf, qui a enregistré le même nombre de semaines comme numéro 1 mondiale au classement WTA. C'était jusqu'à aujourd'hui le record absolu et Djokovic devrait donc le battre dans quelques jours.

Djokovic dans la légende

Steffi Graf, qui a pris sa retraite en 1999 et lauréate de ... 22 Grand Chelem également, était jusqu'à aujourd'hui celle qui avait passé le plus de semaines sur un trône du circuit ATP ou WTA. Mais désormais, le natif de Belgrade, aujourd'hui âgé de 35 ans, l'a rejoint et il devrait s'emparer seul de ce record dans quelques jours, étant donné qu'il pointe 500 points devant Carlos Alcaraz au classement ATP en ce lundi 20 février. Vainqueur de son 10e Open d'Australie fin janvier, il va poursuivre son incroyable début d'année en devenant le seul de son sport hommes/femmes confondus à entamer 378 semaines en tant que numéro 1. Présent pour la première fois au sommet du classement ATP en juillet 2011, Djokovic montre à quel point, 12 ans après, il est toujours aussi immense, lui qui continue d'écrire un peu plus sa légende.