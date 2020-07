ATP : Nouveau test pour Djokovic, mais négatif cette fois

Novak Djokovic n'est plus positif ! Le mois dernier, le numéro 1 mondial s'était fait tester à son retour à Belgrade au lendemain de l'annulation de la deuxième étape de l'Adria Tour, à Zadar (Croatie). Un test qui s'était révélé positif au Coronavirus, comme cela avait déjà été le cas les heures précédentes pour Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, eux aussi en lice lors de ce tournoi exhibition organisée dans les Balkans. Le contrôle positif de Djokovic avait fait un bruit monstre, qui plus est au lendemain de cette épreuve qui avait provoqué une violente polémique étant donné le laxisme incroyable des organisateurs vis à vis des mesures barrière et de la distanciation physique.

Le Serbe, contraint de se mettre en quatorzaine, s'est prêté à un nouveau test une fois sa période de confinement terminée, de nouveau en Belgrade (il avait refusé d'être testé à Zadar le 22 juin dernier) et cette fois, le test en question, au même titre d'ailleurs que celui de sa femme Jelena (elle aussi positive lors de son dernier test) s'est avéré négatif au Covid-19, a fait savoir le service de presse du numéro 1 mondial ce jeudi.

Djokovic avait été fortement critiqué



« Novak et Jelena n'ont pas senti le moindre symptôme et se sont fait tester après une consultation préalable avec les médecins », indique le communiqué. Un soulagement doublé d'une bonne nouvelle en perspective pour Djokovic, dont l'attitude presque inconsciente de l'Adria Tour lui avait valu une vague de critiques et beaucoup d'incompréhension de la part des autres joueurs du circuit, Guido Pella et Nick Kyrgios en tête.

Pris pour cible, le « Djoker » avait fini par s'excuser, notamment auprès des personnes infectées en raison de son manque de vigilance et de précautions. « Je vais rester en auto-confinement pendant quatorze jours et je referai un test dans cinq jours », avait alors conclu le protégé de Goran Ivanisevic, qui avait découvert ensuite lui aussi qu'il était porteur du virus. Un test qui prouve que Djokovic est repassé négatif.