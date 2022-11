ATP : Norrie ne comprend pas la présence de Djokovic au Masters

La saison 2022 de tennis, sur le circuit ATP, touche à sa fin. Actuellement se déroule le Rolex Paris Masters, dernier Masters 1000 de l'année. Avant ensuite les traditionnels ATP Finals. Et d'ailleurs, pas moins de six des huit places sont d'ores et déjà pourvues. Parmi les heureux élus, on peut notamment citer Novak Djokovic. Pourtant, actuellement, le Serbe n'occupe que la dixième place au niveau de la Race. Mais s'il s'est bel et bien qualifié, c'est en raison de sa victoire, à l'occasion du mois de juin dernier, sur le gazon britannique de Wimbledon, qui, cette année, ne distribuait aucun point. Car mathématiquement, il aurait été très peu probable de voir "Nole", en l'état actuel des choses, du côté de Turin. Malgré tout, ce titre a suffi pour permettre à l'ancien numéro un mondial de valider son ticket pour le prestigieux événement. La seule condition qui lui reste encore est celle de terminer dans les 20 premiers au niveau du classement.

"C'est un peu injuste pour moi"

Ce qui ne devrait donc pas être bien compliqué à respecter. Une présence de Djokovic au traditionnel rendez-vous de fin d'année qui a déjà fait parler. Et notamment du côté de Cameron Norrie. Présent lors d'une conférence de presse, en marge du Rolex Paris Masters, du côté de Bercy, le Britannique s'est exprimé à ce sujet. Et dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Tennis Actu, il a ainsi notamment déclaré : "Il est clair que Novak s'est qualifié à cause de Wimbledon, donc c'est un peu étrange. Je ne sais pas si cette règle existait auparavant, mais c'est un peu injuste pour moi, et je suppose que c'est un peu injuste pour Nick Kyrgios aussi - il a perdu en finale et il n'a absolument rien reçu. Je savais déjà qu'il n'allait pas marquer de points à un moment donné, mais je pensais qu'il pouvait encore avoir une chance."