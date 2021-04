ATP : Nishikori n'ira pas à Monte-Carlo

L'édition 2021 du Masters 1000 de Monte-Carlo se précise. Ce tournoi ATP, premier grand rendez-vous en 2021 sur terre battue, aura lieu du 11 au 18 avril. Le plateau commence à se préciser. Toutefois, certains ont décidé de faire l'impasse. Dernier en date, Kei Nishikori. Le Japonais, 39eme joueur mondial, ne se rendra pas à Monaco, mais plutôt à Barcelone. Une décision officialisée à quelques jours du début de l'épreuve. Nishikori vient d'enchaîner plusieurs tournois, Marseille, Rotterdam, Dubaï puis Miami. Après Dominic Thiem, blessé à un pied à Miami et qui semble vouloir prendre son temps avant de revenir sur le circuit ATP, ou encore Borna Coric et John Isner, c'est un nouveau forfait de taille pour l'épreuve de tennis.

Djokovic va devoir consolider sa place de numéro un mondial

Quant à Roger Federer, le Suisse ne s'est tout bonnement pas inscrit dans la liste initiale, tout comme le Canadien Milos Raonic, alors qu'une invitation pourrait bel et bien lui être réservée jusqu'aux derniers instants avant le début du tournoi, dans le cas où il aurait envie de changer d'avis. Une hypothèse certainement peu probable pour celui qui n'a plus disputé ce tournoi depuis 2016. En revanche, une chose est sûre, le Bâlois est bel et bien inscrit au Masters 1000 de Madrid, qui se déroulera du 27 avril au 9 mai prochains. Seuls 17 joueurs appartenant au Top 20 sont encore prévus sur ce Masters 1000 de Monte-Carlo. Résidant sur le Rocher, le Serbe Novak Djokovic a bien l'intention de répondre présent, dans la mesure où sa place de numéro un mondial est désormais clairement menacée par le Russe Daniil Medvedev. De son côté, l'Espagnol Rafael Nadal sera également bien présent. Avec tous ces forfaits, le tableau principal pourrait ainsi accueillir au moins six Français (Monfils, Humbert, Paire, Mannarino, Gasquet et Chardy). De son côté, Lucas Pouille peut espérer une wild-card.