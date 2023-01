ATP : Nick Kyrgios opéré avec succès, la date de son retour connue ?

Nick Kyrgios a vécu un très mauvais moment il y a quelques jours en étant contraint de déclarer forfait avant le début de l'Open d'Australie. Pour le premier Grand Chelem de l'année, le finaliste de Wimbledon espérait bien pouvoir évoluer à domicile devant son public mais il n'a finalement pas pu participer au tournoi puisqu'il s'est blessé au genou gauche. Ayant subi une déchirure du ménisque latéral et un kyste dans le cartilage, l'Australien avait expliqué qu'il devait se faire opérer, lui qui a été détruit par cette blessure. Il s'avère qu'il est passé sur la table d'opération récemment.

Kyrgios opéré avec succès

Une opération qui s'est parfaitement déroulée si l'on en croit les propos de Daniel Horsfall, son manager, dans les colonnes du journal australien The Age. Ce dernier a assuré que l'opération de Kyrgios avait été un "grand succès" et il a donc parlé d'une éventuelle date de retour pour le feu follet australien. Il espère que son protégé sera de retour au mois de mars prochain, au Masters 1000 d'Indian Wells (8-19 mars). Le 21e mondial va devoir récupérer au mieux mais Horsfall est confiant, ayant aussi déclaré : "On n'aurait pas pu être plus satisfait du résultat. Maintenant, on va tout faire pour une récupération rapide et on vise un retour à Indian Wells." Il n'y a plus qu'à attendre de voir si Kyrgios sera bien de retour lors du Masters 1000 en Californie.