ATP - Newport : Troisième quart sur gazon pour Bonzi

D'après sa fiche ATP, la surface préférée de Benjamin Bonzi est la terre battue. Mais l'été 2022 pourrait bien faire changer d'avis celui qui est l'actuel deuxième meilleur joueur français. Le Gardois s'est en effet qualifié pour son troisième quart de finale de la saison sur gazon, du côté de Newport. Contraint au forfait en quarts à Stuttgart contre Oscar Otte car il était malade, puis battu en demi-finale à Majorque par Stefanos Tsitsipas, le n°48 mondial a profité d'un bon tableau aux Etats-Unis pour rallier les quarts. Après avoir éliminé le qualifié américain Blumberg mardi, il a éliminé un autre qualifié américain, en la personne de Christopher Eubanks, 163eme mondial, qu'il affrontait pour la première fois.Auteur de 8 aces et 65% de premières balles, il a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, au moment où il servait pour le gain du premier set. Le Français a breaké à 1-1 pour empocher la première manche, et dans la deuxième, les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu et tout s'est joué au tie-break. Un jeu décisif où Eubanks a mené 5-2, mais Bonzi a remporté les cinq derniers points pour gagner ce match. Il affrontera en quarts de finale le quadruple vainqueur du tournoi John Isner ou l'Allemand Peter Gojowczyk, et le voilà virtuellement 43eme mondial. Etre tête de série à l'US Open pourrait bien devenir possible dans les prochaines semaines...