ATP - Newport : Kubler se paye Auger-Aliassime, Cressy se qualifie pour les demi-finales

Cressy s’en sort face à Johnson

Un petit tour et puis s’en va pour Félix Auger-Aliassime. Ayant fait le choix de prolonger la saison sur gazon à Newport, le Canadien quitte le tournoi dès son entrée en lice alors qu’il en était la tête de série numéro 1. Stoppé dans son élan alors qu’il menait six jeux à cinq dans la dernière manche face à Jason Kubler, le numéro 9 mondial a repris le match tambour battant, obtenant une balle de match sur le service de l’Américain. Toutefois, le 102eme mondial a su tenir bon et aller chercher un jeu décisif pour conclure la rencontre. Si « FAA » a pris le meilleur départ, Jason Kubler a su rempoter quatre points consécutifs pour prendre l’avantage. Solide au service, l’Américain a mis un terme aux débats à sa première balle de match (4-6, 6-3, 7-6 en 2h57’) et retrouvera James Duckworth en quarts de finale.Une étape que Maxime Cressy a d’ores-et-déjà passée. Le Parisien, tête de série numéro 4, a pris le meilleur sur un autre Américain, Steve Johnson, en trois sets. Le 95eme mondial, à l’issue d’une première manche accrochée et conclue au jeu décisif, a su prendre l’avantage. Un scenario qui n’est pas passé loin de se reproduire dans le deuxième set. Mais Maxime Cressy a su trouver la faille dans le jeu de son adversaire pour le breaker puis, après avoir écarté une balle d’égalisation à cinq jeux partout, relancer le match à sa deuxième balle de set. Prenant d’entrée le service de son compatriote, Maxime Cressy a fait la course en tête tout au long de la troisième manche. N’ayant jamais été mis en difficulté sur son service, le 41eme joueur mondial a déroulé son jeu pour conclure à sa troisième balle de match (6-7, 6-4, 6-4 en 2h27’).