ATP - Newport : Isner a fait craquer Bonzi

10 in a row 💪@JohnIsner goes the distance to extend his winning streak in Newport with a 7-6 6-7 7-6 win over Bonzi, setting up a semifinal encounter against Maxime Cressy!@TennisHalloFame 🌱 pic.twitter.com/sVhT21X4wO

— Tennis TV (@TennisTV) July 14, 2022

Bonzi a résisté jusqu’au bout

Benjamin Bonzi a tout donné mais ne verra pas les demi-finales à Newport. Sur le gazon du Rhode Island, John Isner a fini par avoir le dernier mot à l’issue d’un combat long de quasiment trois heures. Le Français a toutefois su frapper le premier, parvenant à prendre le service du puissant américain pour mener quatre jeux à deux dans ce premier set. Toutefois, le 22eme joueur mondial a eu de la ressource pour revenir immédiatement à hauteur puis breaker à nouveau Benjamin Bonzi à l’approche du jeu décisif. John Isner a alors eu une première balle de set sans parvenir à la convertir et il a été emmené au jeu décisif. Si le Tricolore a remporté les deux premiers points, l’Américain a alors réalisé un cavalier seul, empochant les sept suivants pour remporter ce premier set. La deuxième manche a connu un déroulement plus classique concernant un match de John Isner sur gazon.Aucune balle de break n’a été signalée pendant l’intégralité des douze jeux et, encore une fois, c’est un jeu décisif qui a départagé les deux joueurs. Comme dans le premier, Benjamin Bonzi a baissé de pied après avoir remporté les deux premiers points. C’est alors la pluie qui a fait son apparition, provoquant une courte interruption qui a été salvatrice pour le Français. Malgré trois balles de match contre lui, le 48eme mondial a trouvé les solutions pour enchaîner les points et, à sa première occasion, revenir à un set partout. Le scenario de la troisième manche n’a pas varié d’un iota par rapport à celui de la deuxième. Avec deux joueurs intouchables au service, c’est un troisième tiebreak qui a conclu la rencontre. John Isner a frappé fort d’entrée avec six des sept premiers points remportés et cinq balles de match à suivre. Toutefois, l’Américain a vacillé et a dû attendre la dernière opportunité de conclure pour y parvenir aux dépens d’un très combatif Benjamin Bonzi (7-6, 6-7, 7-6 en 2h55’). John Isner retrouvera son compatriote Maxime Cressy pour une place en finale.