ATP - Newport : Humbert, coaché par Chardy, tombe d'entrée

Avec Chardy dans le box

Comme le veut la tradition, le tournoi de Newport vient clore la saison sur gazon la semaine suivant Wimbledon, dans cette ville de Rhode Island où se situe le Hall of Fame du tennis. Quatre Français ont traversé l'Atlantique, et en attendant Benjamin Bonzi, Quentin Halys et Adrian Mannarino mardi, c'est Ugo Humbert qui a fait son entrée en lice ce lundi. Retombé à la 129eme place mondiale après onze derniers mois très compliqués (blessure, mauvaise réaction au vaccin, covid...), le Messin espère entamer sa remontée au classement, lui qui a passé deux tours à Wimbledon avant d'être éliminé par David Goffin, et qui a quitté Londres sans le moindre point, comme tout le mondeLe joueur allemand s'est imposé 7-5, 6-4 en 1h42. Il a pourtant commis 8 doubles-fautes et n'a servi que 49% de premières balles, mais Humbert n'en a pas profité. Le premier set a commencé par deux breaks de chaque côté, et à 5-5, Gojowczyk a signé un troisième break décisif. Même si le Français s'est procuré trois balles de 6-6, il les a manquées et a donc perdu le set. Dans le deuxième, Humbert a manqué une balle de 4-2, et c'est finalement lui qui a perdu son service sur le jeu suivant. Gojowczyk s'est finalement imposé sur sa quatrième balle de match, et défiera John Isner, quadruple vainqueur du tournoi (2011, 2012, 2017, 2019), au tour suivant.Pour cette rencontre, Ugo Humbert était coaché par un certain Jérémy Chardy. Le Messin avait annoncé pendant Wimbledon qu'un deuxième entraîneur allait le rejoindre, lui qui était avec Thierry Ascione jusque-là.Reste à savoir si cette expérience de coaching se fera sur le long terme pour Chardy, qu'on avait déjà vu aux côtés d'Alexei Popyrin au Challenger de Bordeaux avant Roland-Garros. En attendant, Ugo Humbert va encore dégringoler au classement après son mauvais résultat à Newport et devrait se retrouver autour de la 150eme place lundi prochain. Il va désormais retourner en Europe pour y jouer des tournois Challenger. La remontée passe sans doute par là.