ATP - Newport : Halys passe, pas Mannarino

Purcell piège Mannarino

Ils étaient quatre Français présents au premier tour du tournoi sur gazon de Newport, ils seront deux au deuxième. Alors qu'Ugo Humbert a été éliminé lundi et que Benjamin Bonzi est passé ce mardi en début de journée, Quentin Halys s'est qualifié et Adrian Mannarino a été éliminé.Même s'il n'a servi que 4 aces et 44% de premières balles, le Français n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a remporté le premier set 7-5 au tie-break, puis le deuxième grâce à des breaks à 2-2 et 5-3 après de longs jeux. Le voici donc en huitièmes de finale, où il affrontera un autre Australien, James Duckworth.Dans le deuxième quart de tableau, un autre match opposait un Français à un Australien, et il a cette fois tourné en faveur de l'Australien. Max Purcell, 202eme mondial et bénéficiaire d'une wild-card, a en effet créé la surprise en battant le 82eme mondial et grand adepte du jeu sur gazon, Adrian Mannarino.Le Français a pourtant réussi le premier break du match, mais a ensuite perdu deux fois son service. Puis il a déroulé dans le deuxième set, mais dans le troisième, il a manqué trois balles de break à 2-2 et deux à 3-3, et finalement, c'est lui qui s'est fait piéger en perdant son service au pire moment, à 6-5. C'est donc Purcell qui affrontera Andy Murray Murray ou Sam Querrey, alors que Mannarino va rester aux Etats-Unis pour la tournée estivale sur dur.