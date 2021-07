ATP - Newport : Direction les demi-finales pour Bublik

Alexander Bublik s’est ouvert les portes du dernier carré à Newport. Sur le gazon de Rhode Island, le Kazakh a fait respecter la hiérarchie face au Taïwanais Jason Jung. Si le 163eme mondial a démarré la rencontre en remportant sa mise en jeu, il a ensuite concédé les cinq jeux suivants. Tête de série numéro 1, Alexander Bublik a ensuite assuré puis, après avoir écarté une balle de débreak, a conclu le premier set à sa deuxième opportunité. L’entame de la deuxième manche a vu les deux joueurs tenir leur service mais, après avoir obtenu une première balle de break dans le cinquième jeu, c’est dans le septième que le 37eme mondial a creusé l’écart et fait un pas de plus vers les demi-finales. Après avoir laissé échapper une première balle de match sur le service de Jason Jung, Alexander Bublik a conclu la rencontre sur un jeu blanc (6-2, 6-4 en 1h17’). Jack Sock ou Kevin Anderson, tête de série numéro 8, sera son adversaire pour une place en finale.



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon, 393 086€)

Tenant du titre (en 2019) : John Isner (USA)



Quarts de finale

Bublik (KAZ, n°1) bat Jung (TAI) : 6-2, 6-4

Sock (USA, WC) - Anderson (AFS, n°8, WC)

Brooksby (USA) - Gojowczyk (ALL)

Thompson (AUS, n°7) - Cressy (USA)



Huitièmes de finale

Bublik (KAZ, n°1) bat Karlovic (CRO, WC) : 7-6 (5), 4-6, 6-1

Jung (TAI) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-2, 6-2

Sock (USA, WC) bat Nishioka (JAP, n°3) : 6-2, 6-3

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Ofner (AUT, Q) : 7-5, 7-6 (3)



Brooksby (USA) bat Kudla (USA) : 6-3, 4-6, 7-5

Gojowczyk (ALL) bat Pospisil (CAN, n°4) : 6-3, 6-3

Thompson (AUS, n°7) bat Sugita (JAP) : 6-0, 6-2

Cressy (USA) bat Querrey (USA, n°2) : 6-4, 2-6, 6-2



1er tour

Bublik (KAZ, n°1) - Bye

Karlovic (CRO, WC) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-7 (5), 6-1, 6-4

Jung (TAI) bat Schnur (CAN, Q) : 7-5, 6-7 (1), 7-6 (4)

Sandgren (USA, n°5) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 7-6 (3)



Nishioka (JAP, n°3) - Bye

Sock (USA, WC) bat Bolt (AUS, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Ofner (AUT, Q) bat Uchiyama (JAP) : 6-4, 6-4

Anderson (AFS, n°8, WC) bat Marchenko (UKR) : 7-5, 6-3



Kudla (USA) bat Johnson (USA, n°6) : 7-6 (3), 3-6, 6-4

Brooksby (USA) bat Donskoy (RUS) : 7-5, 6-3

Gojowczyk (ALL) bat Krueger (USA, Q) : 6-2, 6-2

Pospisil (CAN, n°4) - Bye



Thompson (AUS, n°7) bat Stebe (ALL) : 5-4 abandon

Sugita (JAP) bat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-3

Cressy (USA) bat Lorenzi (ITA) : 6-1, 6-2

Querrey (USA, n°2) - Bye