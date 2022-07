ATP - Newport : Cressy s'impose face à Bublik et remporte son premier titre

FIRST ATP TOUR TITLE 🔥

Maxime Cressy defeats Alexander Bublik 2-6, 6-3, 7-6 to become the 2022 #InfosysHallOfFameOpen Singles Champion 🏆



— ATP Tour (@atptour) July 17, 2022

Cressy renversant

La troisième tentative est la bonne pour Maxime Cressy. Le natif de Paris, qui évolue avec la nationalité américaine depuis 2019, a remporté ce dimanche le premier titre de sa carrière à l’occasion de la finale du tournoi ATP de Newport. Battu par Rafael Nadal à Melbourne puis Taylor Fritz à Eastbourne plus tôt cette saison, le 41eme mondial s’est imposé sur le gazon du Rhode Island face à Alexander Bublik. Pourtant, avec le break d’entrée, le Kazakh a fait la course en tête dans une première manche avare en occasions de prendre le service adverse. La deuxième obtenue par le 42eme joueur mondial lui a permis de remporter le premier set sur l’engagement de l’Américain. La deuxième manche a connu un scenario familier.En effet, Alexander Bublik a une nouvelle fois converti sa première balle de break pour creuser l’écart et mener trois jeux à rien. C’est alors que Maxime Cressy est pleinement entré dans sa finale. Ecartant une balle de double break, le Parisien a lancé une série de six jeux remportés consécutivement, convertissant au passage les trois balles de break qu’il a pu se procurer, afin de relancer le suspense dans cette finale. La dernière manche a alors vu les deux joueurs ne quasiment rien laisser à l’autre. Seules trois balles de break ont été à signaler dans le sixième jeu en faveur de Maxime Cressy. Toutefois, l’Américain n’a pas su en tirer parti et c’est un jeu décisif qui est venu conclure cette finale. Parvenant à serrer le jeu après une série de points perdus au service, Maxime Cressy est allé ouvrir son palmarès à sa première balle de match (2-6, 6-3, 7-6 en 2h25’).