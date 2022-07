ATP - Newport : Cressy qualifié pour la finale

Moving on in Newport! 💪

Cressy a résisté au service d’Isner

Après Melbourne et Eastbourne, Maxime Cressy va disputer la finale du tournoi ATP de Newport. L’Américain a validé son billet au terme d’un match en trois manches face à son compatriote John Isner. Si les deux joueurs ont rivalisé à l’occasion des quatre premiers jeux, c’est alors que le 41eme mondial a haussé le ton. Après avoir remporté sur un jeu blanc sa mise en jeu, Maxime Cressy a converti la première balle de break du match et ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En effet, c’est sur l’engagement de John Isner que la tête de série numéro 4 du tournoi a mis un terme au premier set. La deuxième manche a connu le même scenario au départ.Mais, dans le cinquième jeu, c’est le 22eme mondial qui a saisi la première occasion de prendre le service de son adversaire pour faire la course en tête. Jamais mis en difficulté sur sa mise en jeu, John Isner a converti sa première balle de set pour recoller à Maxime Cressy et relancer cette demi-finale. C’est ce dernier qui, dans le quatrième jeu, a eu deux opportunités de prendre le service de John Isner mais sans connaître la réussite. Toutefois, ce n’était que partie remise. En effet, c’est au tout dernier moment que le 41eme mondial a fait la décision en prenant le service de son compatriote. Ecartant deux balles de débreak en chemin, Maxime Cressy a mis un terme aux débats à sa première balle de match (6-2, 4-6, 6-3 en 1h53’). L'Australien Jason Kubler ou le Kazakh Alexander Bublik sera sur son chemin à l'occasion de la finale.