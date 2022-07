ATP - Newport : Bonzi au deuxième tour

Vesely et Duckworth tiennent leur rang

Auteur d'une assez belle saison sur gazon avec un quart de finale à Stuttgart, une demi-finale à Majorque et un deuxième tour à Wimbledon, Benjamin Bonzi a décidé de prolonger le plaisir en disputant le dernier tournoi sur herbe de l'année, à Newport aux Etats-Unis. Et le n°2 français (48eme mondial) a réussi son entrée en lice, avec une victoire en trois sets et 1h44 de jeu.Irrégulier au service lors de cette rencontre (10 aces, 5 doubles-fautes, 14 balles de break à défendre, 2 breaks concédés), le Français a eu du mal à entrer dans son match, concédant deux fois sa mise en jeu dans le premier set. Mais il s'est bien repris dans le deuxième, en prenant le service de son adversaire à 3-2 et en sauvant 10 balles de break, pour égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Bonzi a fait valoir son expérience et a breaké à 1-1 et 4-2, tout en ne perdant que six points sur son service. Le voilà donc au deuxième tour, où il défiera un autre qualifié américain, Christopher Eubanks.A noter également en ce début de journée à Newport la qualification de deux autres têtes de série. Jiri Vesely (n°7) s'est défait du vétéran Feliciano Lopez sur le score de 6-4, 6-2 en 1h23 en servant 10 aces et en sauvant les 3 balles de break que s'est procuré l'Espagnol, qui a commis 10 doubles-fautes. Un break à 2-2 dans le premier set et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième ont permis au Tchèque de l'emporter., dans un match marqué par sept breaks.