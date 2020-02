ATP - New York : Deuxième titre en carrière pour Kyle Edmund

Après Anvers en 2018, il y aura New York en 2020 pour Kyle Edmund ! Le Britannique, tête de série numéro 8 du tournoi organisé à « Big Apple », a pris le meilleur sur Andreas Seppi pour ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Une rencontre qui a d’abord été très indécise puisque la première manche n’aura pas vu la moindre balle de break obtenue jusqu’au... douzième et dernier jeu. S’il a été mis en difficulté dans le sixième jeu, l’Italien a cédé au tout dernier moment. Passé à côté de sa mise en jeu dans un moment crucial, le 98eme joueur mondial a cédé le premier set à la première occasion obtenue par Kyle Edmund. Un coup dur dont Andreas Seppi ne s’est jamais réellement remis et à la suite duquel il a surtout été physiquement diminué. L’Italien a été breaké d’entrée de deuxième manche avant de défendre bec et ongles sa mise en jeu suivante, sauvant quatre balles de double break. A quatre jeux à un pour Kyle Edmund, l’Italien a pris un temps mort médical durant lequel il a quitté le court mais cela n’a pas arrangé sa situation. En effet, dans le jeu suivant et à l’issue d’un rallye au long cours, le Britannique a obtenu le double break avant de conclure à sa deuxième balle de match (7-5, 6-1 en 1h21’). Une victoire qui va lui permettre de retrouver le Top 50 du classement ATP dès lundi.



NEW YORK (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 657 173€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Finale

Edmund (GBR, n°8) bat Seppi (ITA) : 7-5, 6-1



Demi-finales

Seppi (ITA) bat Jung (TAI, Q) : 6-3, 6-2

Edmund (GBR, n°8) bat Kecmanovic (SER, n°6) : 6-1, 6-4



Quarts de finale

Seppi (ITA) bat Thompson (AUS) : 6-7 (2), 6-4, 6-1

Jung (TAI, Q) bat Opelka (USA, n°3) : 5-7, 6-4, 6-4

Kecmanovic (SER, n°6) bat Humbert (FRA, n°4) : 3-6, 6-2, 6-4

Edmund (GBR, n°8) bat Kwon (CdS) : 3-6, 6-2, 7-6 (5)



2eme tour

Thompson (AUS) bat Isner (USA, n°1) : 7-6 (2), 6-7 (3), 6-3

Seppi (ITA) bat Johnson (USA) : 7-6 (4), 6-3

Opelka (USA, n°3) bat Nishioka (JAP) : 6-4, 6-4

Jung (TAI, Q) bat Norrie (GBR, n°7) : 6-4, 6-4



Kecmanovic (SER, n°6) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-3

Humbert (FRA, n°4) bat Giron (USA) : 6-1, 6-0

Edmund (GBR, n°8) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Raonic (CAN, n°2) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4



1er tour

Isner (USA, n°1) - Bye

Thompson (AUS) bat Karlovic (CRO) : 6-3, 7-6 (2)

Seppi (ITA) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 1-6, 7-6 (6)

Johnson (USA) bat Sandgren (USA, n°5) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Nishioka (JAP) bat Laaksonen (SUI) : 6-3, 0-6, 6-2

Jung (TAI, Q) bat Anderson (AFS) : 7-6 (6), 6-4

Norrie (GBR, n°7) bat Shi (USA, WC) : 7-5, 6-3



Kecmanovic (SER, n°6) bat Paul (USA) : 6-4, 6-2

Lorenzi (ITA, Q) bat Petrovic (SER, Q) : 4-6, 6-4, 6-0

Giron (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-3, 6-4

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Edmund (GBR, n°8) bat Uchiyama (JAP) : 7-5, 6-4

Koepfer (ALL) bat Schnur (CAN, WC) : 6-4, 6-3

Kwon (CdS) bat Soeda (JAP, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-3

Raonic (CAN, n°2) - Bye