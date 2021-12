ATP : Nadal reprendra à Melbourne

Le grand retour sur les courts de Rafael Nadal interviendra à Melbourne. Le Majorquin de 35 ans figure sur la liste des inscrits au tournoi australien, programmé début janvier (3 au 9) à une semaine du coup d'envoi de l'Open d'Australie, premier rendez-vous de la saison du Grand Chelem que Nadal, quatre fois finaliste malheureux ensuite (2012, 2014, 2017 et 2019), n'a plus gagné depuis 2009, d'ailleurs son unique sacre sur le sol australien. L'Espagnol redescendu au sixième rang mondial n'a plus rejoué depuis le mois d'août dernier et son élimination au deuxième tour du tournoi de Washington contre le Sud-Africain Lloyd Harris. Sa dernière apparition remontait alors à l'époque à Roland-Garros et à cette fameuse demi-finale perdue dans son jardin face au futur vainqueur Novak Djokovic. Nadal a dû en effet mettre un terme à sa saison dès le mois d'août cette année en raison du traitement qu'il a dû suivre pour soigner son pied gauche.

Osaka a choisi Melbourne aussi Atteint du syndrome de Muller-Weiss (une maladie dégénérative qui provoque la déformation de l'un des os de la partie centrale du pied en question), le protégé de Carlos Moya aurait dû reprendre la compétition au début du mois à l'occasion du tournoi exhibition d'Abu Dhabi. Il a finalement décidé de s'envoler directement pour l'Australie et de reprendre ainsi la compétition uniquement en 2022 à Melbourne, où du côté des dames, Naomi Osaka devrait également faire son retour. Comme Nadal, la Japonaise apparaît sur la liste des engagées à cette épreuve que disputeront également l'une des révélations de la saison la Britannique Emma Raducanu, qui avait déjoué tous les pronostics à New York en septembre dernier en remportant l'US Open. Ashleigh Barty, qui n'est justement plus apparue depuis son élimination à l'US Open, a elle aussi choisi l'Australie pour reprendre les tournois. La numéro 1 mondiale s'alignera à Adelaïde, programmé en même temps que Melbourne (2 au 9 janvier) et qui servira également de préparation à l'Open d'Australie.