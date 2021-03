ATP : Nadal forfait à Miami, Federer pas inscrit à Monte-Carlo

Il va peut-être falloir attendre le Masters 1000 de Madrid, début mai, pour voir le "Big Four" du tennis réuni dans un même gros tournoi. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray ont en effet des trajectoires opposées actuellement. Si le Serbe doit jouer les Masters 1000 de Miami (qui débute la semaine prochaine) et de Monte-Carlo (qui débute le 11 avril) ces prochaines semaines et si l'Ecossais a reçu une invitation pour Miami, l'Espagnol et le Suisse ne feront en revanche pas le voyage en Floride. Federer l'avait annoncé depuis plusieurs semaines, mais Nadal vient de le révéler ce mardi, via un message sur les réseaux sociaux. "Je suis triste d'annoncer que je ne jouerai pas à Miami, une ville que j'adore. J'ai besoin de récupérer entièrement et d'être prêt pour la saison de terre battue en Europe. Message spécial pour mes fans aux Etats-Unis et en particulier à la communauté hispanophone de Floride qui m'a toujours soutenu", a écrit sur Twitter le n°3 mondial, qui s'est blessé au dos lors de son arrivée en Australie en janvier et n'est pas encore totalement guéri, ce qui l'a déjà contraint de renoncer aux tournois de Rotterdam, Dubai et Acapulco. L'Espagnol ne disputera donc pas un 14eme tournoi de Miami, compétition qu'il n'a jamais remportée, et où il a échoué cinq fois en finale (deux fois contre Federer et Djokovic et une fois contre Davydenko).

Federer absent depuis cinq ans à Monte-Carlo

Le Masters 1000 de Monte-Carlo devrait quant à lui se passer, sauf retournement de situation, de Roger Federer. Le Suisse ne fait pas partie de la liste des inscrits qui a été dévoilée ce mardi. Le Suisse, comme Denis Shapovalov et Milos Raonic, fait partie des rares cadors qui ont décidé de zapper le tournoi. Il faut remonter à 2016 pour retrouver sa dernière présence sur le Rocher, il s'était incliné en quarts de finale contre Jo-Wilfried Tsonga. En treize participations, Roger Federer n'a jamais soulevé le trophée, mais a perdu une finale contre Stan Wawrinka et trois contres Rafael Nadal. Le n°6 mondial peut toutefois toujours demander une invitation de dernière minute s'il souhaite venir tâter la terre monégasque, lui qui n'a toujours pas décidé s'il allait jouer Roland-Garros.