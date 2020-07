ATP : Nadal, c'est trois douches et 500 g de fruits par jour

Si on vous dit que je fais rebondir la balle et que je remets l'arrière de mon short une vingtaine de fois en moyenne avant chaque service, et que je ne peux m'empêcher de nettoyer les lignes sur terre battue avec mon pied après chaque point, vous savez évidemment qui je suis... Et ce ne sont pas les seuls tocs de Rafael Nadal (si vous n'aviez pas deviné son identité) ! L'Espagnol explique ainsi qu'il prend trois douches par jour et se lève constamment à l'aide de deux réveils. Il sait aussi exactement le temps de sommeil qu'il lui faut chaque nuit et a réussi à calculer ces chiffres étonnants sur l'année : il mange 172 kg de fruits et s'inflige 568 heures d'entraînement physique, soit des moyennes quotidiennes d'environ 500 grammes de fruits et une heure et demie de travail physique.

« C'est pour la confiance, ça tranquillise »

« L'être humain a besoin de ces routines, de cette sécurité afin de répéter les mêmes choses, précise-t-il dans une vidéo pour son sponsor MAPFRE. Pour ce que j'estime réellement important, je suis ordonné de cette façon. Avant chaque match, je fais toujours exactement pareil. J'essaie de répéter ça parfaitement, tous les jours. C'est pour la confiance, ça tranquillise l'esprit car je sais que ça va bien se passer. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour. » Si le n°2 mondial venait à remporter Roland-Garros dans deux mois, il s'agirait de son treizième titre du Grand Chelem à Paris, le 20eme au total - ce qui le porterait à hauteur de Roger Federer. Et pourquoi pas 21 s'il s'aligne auparavant à l'US Open, et si celui-ci a bien lieu. Ce qui fait beaucoup de conditions et rend assez improbable un tel scénario.