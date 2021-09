ATP : Nadal a reçu un traitement pour son pied

Rafa Nadal has had treatment on his foot in Barcelona. The recovery process is underway 💪 👍



(via @RafaelNadal) pic.twitter.com/jLjf2Nh6mK

— ATP Tour (@atptour) September 11, 2021

Nadal souffre du syndrome de Mueller-Weiss

Nul doute qu’il aurait préféré galoper sur les courts de l’US Open pour tenter d’empêcher Novak Djokovic de réussir le premier Grand Chelem calendaire depuis Rod Laver en 1969, plutôt que d’arpenter les couloirs d’un hôpital barcelonnais. Mais c’est ainsi, Rafael Nadal a dû mettre un terme à sa saison le 20 août dernier pour soigner son pied gauche. Ce samedi, le n°5 mondial (qui sera n°6 lundi après avoir été doublé par Andrey Rublev) a donné de ses nouvelles via son compte Instagram : « Bonjour à tous, je n'ai pas communiqué avec vous via les réseaux sociaux depuis un certain temps.Je suis de retour à la maison et en voie de convalescence. Merci à tous pour votre soutien !"L’homme aux vingt tournois du Grand Chelem doit composer, depuis 2005, avec le syndrome de Mueller-Weiss, une maladie dégénérative qui consiste en une déformation d’un des os situés dans la partie centrale du pied.L'ancien n°1 mondial espère pouvoir faire son retour en janvier 2022 en Australie. En attendant, sa saison 2021 s'est conclue sur un bilan de 24 victoires pour 5 défaites, des victoires aux tournois de Barcelone et Rome (ses 87eme et 88eme trophées) et neuf matchs gagnés en Grand Chelem (quart de finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros, forfait à Wimbledon et à l'US Open).