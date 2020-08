ATP : Murray prend la direction de New York pour la reprise

Son entraîneur est sûr qu'il retrouvera son meilleur niveau



London ✈️ New York

— jamie delgado (@DelgadoJamie) August 12, 2020

J-8 avant la reprise officielle de la saison 2020 de tennis masculin, interrompue à la mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Le premier tournoi du circuit ATP sera le Masters 1000 de Cincinnati, entre le 20 et le 28 août prochains, pour le début de la tournée américaine., et précédera ainsi l'US Open, prévu entre le 31 août et le 13 septembre prochains. Si de nombreux grands noms de la discipline ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne traverseront pas l'Atlantique, d'autres seront bien du voyage. C'est ainsi notamment le cas du Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial et redescendu aujourd'hui à la 129eme place du classement ATP.Cette année, l'Écossais a pu bénéficier d'une invitation pour les deux tournois. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, son entraîneur, à savoir Jamie Delgado, a indiqué que le joueur, ainsi que toute son équipe, étaient dans l'avion reliant Londres à New York. Auprès du site Tennis365, ce mardi, Delgado s'était exprimé sur son protégé.Jamie Delgado a ainsi notamment déclaré : « On a vécu ensemble beaucoup de frustrations d’autant que cela a duré un bout de temps. Mais on sent bien que tout le travail qu’Andy (Murray) accomplit, ce n’est que dans un seul but : rejouer à son meilleur niveau. C’est son objectif, sa motivation est extrême. L’an dernier, il a vraiment bien terminé la saison et tous les voyants étaient au vert. Il y a eu par la suite un temps d’arrêt mais maintenant, il a hâte d’être à nouveau sur le court pour donner le meilleur de lui même. »