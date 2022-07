ATP / Murray : « J'aimerais juste que les résultats soient un peu meilleurs »

Andy Murray a fait son bilan. Un bilan effectué pas plus tard que ce vendredi, après sa défaite, en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Newport aux Etats-Unis, sur gazon, contre le Kazakh Alexander Bublik, 42eme joueur mondial et tête de série n°3, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h48 de jeu. 52eme joueur mondial, le Britannique, aujourd'hui âgé de 35 ans, avait, quant à lui, le statut de tête de série n°6. A l'issue de cette rencontre, l'ancien numéro un mondial s'est présenté en conférence de presse, déclarant ainsi notamment, dans des propos relayés par le site internet spécialisé Tennis Actu : "Évidemment, j'aimerais juste que les résultats soient un peu meilleurs. Je pensais avoir de bonnes chances d'avancer dans le tournoi ici. Si j’avais réussi à passer Bublik, cela aurait été une belle occasion en demi-finale. Mais… que mon corps se sente bien, jouer beaucoup de matchs, c'est important pour moi. La saison sur gazon dans son ensemble a eu quelques bons moments, mais aussi des difficiles. Le match d’aujourd’hui et la défaite à Wimbledon ont été décevants et frustrants pour moi, mais j’ai aussi eu mes meilleures victoires depuis un moment à Stuttgart. Donc, un peu de haut et de bas, mais un peu de progrès dans l’ensemble et je vais essayer de faire en sorte que cela continue pendant l’été sur dur. Je veux continuer à m’améliorer. Si je continue à voir des progrès, je continuerai à jouer."

Un futur retour dans le Top 50

Avant cette escapade américaine, Andy Murray, toujours sur gazon, avait cédé dès le deuxième tour à Wimbledon, contre l'Américain John Isner. Un deuxième tour qui faisait suite à une finale disputée mais perdue du côté de Stuttgart contre l'Italien Matteo Berrettini, le mois dernier. De récentes bonnes performances qui vont lui permettre de réintégrer le Top 50, avec une 49eme place qui l'attend ce lundi, lors de la publication du prochain classement ATP.