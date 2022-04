A cat 🐱 and mouse 🐭 game between the pair!@holgerrune2003 beats Alexander Zverev 6-3 6-2 to reach the quarterfinals in Munich!#BMWOpenbyAmex | @BMWOpen2022 pic.twitter.com/mT7VnAbc6I

Kecmanovic et van de Zandschulp au rendez-vous, pas Garin

Stupeur à Munich ! Tête de série numéro 1 du tournoi sur terre battue organisé en Bavière, Alexander Zverev a vu son parcours s’achever dès son entrée en lice. Opposé au Danois Holger Rune, bénéficiaire d’une invitation, le numéro 3 mondial s’est incliné en deux manches sèches. Le 70eme mondial a démarré le match tambour battant, avec un break d’entrée sur un jeu blanc. Si dans le septième jeu, Alexander Zverev a su effacer son retard, c’était pour perdre aussi vite son service une deuxième fois. De haute lutte, après avoir sauvé deux balles de débreak et à sa sixième balle de set, Holger Rune a su concrétiser. La deuxième manche a démarré sur le même tempo avec Alexander Zverev qui a perdu son service dès le premier jeu avant d’écarter trois opportunités de double break pour le Danois. Ce dernier a insisté face à un adversaire qui n’était clairement pas à son meilleur niveau. Mené quatre jeux à un, le numéro 3 mondial a tenté de réagir mais sans convertir sa seule balle de débreak dans ce deuxième set. Holger Rune, de son côté, n’a pas craqué au moment de conclure (6-3, 6-2 en 1h41’). Emil Ruusuvuori ou Maxime Cressy sera son adversaire en quarts de finale.Miomir Kecmanovic continue son bonhomme de chemin à Munich. Le Serbe, tête de série numéro 7 s’est qualifié sans grande difficulté pour les quarts de finale aux dépens du local de l’étape Daniel Altmaier. Deux breaks dans une série de cinq jeux remportés consécutivement ont offert au 38eme mondial le premier set quand la deuxième a été plus accrochée mais a fini par tourne en faveur de Miomir Kecmanovic (6-2, 6-4 en 1h13’). Le Serbe affrontera Ilya Ivashka ou au tenant du titre Nikoloz Basilashvili pour une place dans le dernier carré. Tête de série numéro 8, Botic van de Zandchulp a connu plus de difficultés pour venir à bout de Brandon Nakashima au premier tour du tournoi. Après avoir perdu le break acquis dès le premier jeu, le Néerlandais a dû attendre le jeu décisif pour prendre l’ascendant sur l’Américain. La deuxième manche, marquée par deux échanges de break a permis au 40eme mondial de sceller le sort de la rencontre (7-6, 6-3 en 1h35’). Pour une place en quarts de finale, Botic van de Zandschulp retrouvera le qualifié biélorusse Egor Gerasimov. En trois manches, ce dernier a pris le meilleur sur John Millman (4-6, 6-2, 6-2 en 2h17’). Cristian Garin, tête de série numéro 5, a quant à lui échoué face à son compatriote Alejandro Tabilo. Repêché après avoir été éliminé en qualifications, le 91eme joueur mondial a pris le dessus en deux manches (6-3, 6-4 en 1h34') et affrontera Hugo Gaston pour une place en quarts de finale.bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2Ruusuvuori (FIN) - Cressy (USA)Opelka (USA, n°3) - Otte (ALL)- Tabilo (CHI, LL)bat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Gerasimov (BIE, Q)Molcan (SLQ) - Ruud (NOR, n°2)- Byebat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5- Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4- Byebat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3- Byebat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)- Bye