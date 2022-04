ATP - Munich : Van de Zandschulp, tombeur de Kecmanovic, jouera sa première finale

Botic van de Zandschulp tentera ce dimanche, à Munich, de remporter le premier titre de sa carrière. Le Néerlandais n'a jamais eu cette opportunité et la doit à sa victoire difficile glanée contre Miomir Kecmanovic ce samedi dans le dernier carré. Au lendemain de son exploit face au numéro 7 mondial Casper Ruud, il a mis du temps à rentrer dans sa partie. Le Néerlandais, breaké à trois reprises dans la première manche, a fini par la céder. Il a ensuite tenu tête au Serbe dans un second acte qu'il a remporté au jeu décisif au terme d'une grosse bagarre, en près d'une heure et quart. Avec l'ascendant psychologique, le 40eme mondial a fait la course en tête dans le set décisif malgré trois occasions de break pour Kecmanovic. Il a breaké le premier pour mener 3-1 mais cet avantage s'est volatilisé au jeu suivant. Botic van de Zandschulp a remporté ce combat de près de trois heures grâce à un second break, sur sa seconde balle de match (2-6, 7-6, 6-4 en 2h53'). Il affrontera sur la dernière marche le local Oscar Otte ou le prodige danois Holger Rune.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Finale

Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Rune (DAN, WC) ou Otte (ALL)



Demi-finales

Rune (DAN, WC) - Otte (ALL)

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 2-6, 7-6(4), 6-4



Quarts de finale

Rune (DAN, WC) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-0, 6-2

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, LL) : 6-1, 7-6 (1)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-6 (5), 6-2

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Ruud (NOR, n°2) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Rune (DAN, WC) bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2

Ruusuvuori (FIN) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3

Otte (ALL) bat Opelka (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2

Tabilo (CHI, LL) bat Gaston (FRA) : 6-2, 2-6, 4-1 abandon



Kecmanovic (SER, n°7) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO, n°4) bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) bat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2

Gaston (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Tabilo (CHI, LL) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3

Gerasimov (BIE, Q) bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye