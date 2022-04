Botic van de Zandschulp tentera ce dimanche, à Munich, de remporter le premier titre de sa carrière. Le Néerlandais n'a jamais eu cette opportunité et la doit à sa victoire difficile glanée contre Miomir Kecmanovic ce samedi dans le dernier carré. Au lendemain de son exploit face au numéro 7 mondial Casper Ruud, il a mis du temps à rentrer dans sa partie. Le Néerlandais, breaké à trois reprises dans la première manche, a fini par la céder. Il a ensuite tenu tête au Serbe dans un second acte qu'il a remporté au jeu décisif au terme d'une grosse bagarre, en près d'une heure et quart. Avec l'ascendant psychologique, le 40eme mondial a fait la course en tête dans le set décisif malgré trois occasions de break pour Kecmanovic. Il a breaké le premier pour mener 3-1 mais cet avantage s'est volatilisé au jeu suivant. Botic van de Zandschulp a remporté ce combat de près de trois heures grâce à un second break, sur sa seconde balle de match (2-6, 7-6, 6-4 en 2h53'). Il affrontera sur la dernière marche le prodige Holger Rune.

Rune en finale sans perdre le moindre set

Le Danois vivra également cette expérience de jouer une première finale en carrière professionnelle. Pour ce faire, il a pris le meilleur sur le joueur local Oscar Otte, compatriote d'Alexander Zverev qu'il a également mis à la porte sur la terre munichoise. A l'instar de son futur adversaire, Rune n'a pas débuté de la manière espérée cette demi-finale. Breaké en premier et mené 4-2, c'est à ce moment qu'il a passé la vitesse supérieure au grand dam d'Oscar Otte, qui n'a plus inscrit le moindre jeu dans cette manche inaugurale. De 2-4 à 6-4, le 70eme joueur mondial a pris les commandes d'une rencontre qu'il a maitrisée dans sa globalité. Les deux joueurs sont restés au coude à coude jusqu'à 4-4 dans la manche suivante, quand Rune a fait le break avant le dernier changement de côté. Le joueur danois, vainqueur en deux sets (6-4, 6-4), n'a toujours pas perdu le moindre set à Munich.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Finale

Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Rune (DAN, WC)



Demi-finales

Rune (DAN, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Kecmanovic (SER, n°7) : 2-6, 7-6(4), 6-4



Quarts de finale

Rune (DAN, WC) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-0, 6-2

Otte (ALL) bat Tabilo (CHI, LL) : 6-1, 7-6 (1)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-6 (5), 6-2

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Ruud (NOR, n°2) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Rune (DAN, WC) bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2

Ruusuvuori (FIN) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3

Otte (ALL) bat Opelka (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2

Tabilo (CHI, LL) bat Gaston (FRA) : 6-2, 2-6, 4-1 abandon



Kecmanovic (SER, n°7) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO, n°4) bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) bat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2

Gaston (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Tabilo (CHI, LL) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3

Gerasimov (BIE, Q) bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye