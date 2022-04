ATP - Munich : Ruud ne verra pas les demi-finales, Basilashvili perd son titre

Casper Ruud a fini par rendre les armes. Ce vendredi, le Norvégien, 7eme joueur mondial et tête de série n°2, a été éliminé en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Munich en Allemagne, sur terre battue, par le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 40eme joueur mondial et tête de série n°8, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h34 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, le Néerlandais a été le premier à se procurer une balle de break, avant deux autres à 3-3. Finalement, au meilleur des moments, soit à 5-5, il en a obtenu deux nouvelles avant d'arriver à ses fins. Au moment de servir pour le gain de cette première manche, Botic van de Zandschulp a dû sauver une balle de débreak, avant d'avoir enfin le dernier mot (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, le Norvégien a sauvé une balle de break, avant de céder sur les trois dernières, synonymes donc de triple-break pour son adversaire d'un jour, qui a conclu sur un jeu blanc (6-1). Pour sa première demi-finale de l'année, le 40eme joueur mondial affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic, 38eme joueur mondial et tête de série n°7, tombeur du tenant du titre géorgien Nikoloz Basilashvili, 20eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux sets (7-6 (5), 6-2) et 1h28 de jeu.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Quarts de finale

Rune (DAN, WC) - Ruusuvuori (FIN)

Otte (ALL) - Tabilo (CHI, LL)

Kecmanovic (SER, n°7) bat Basilashvili (GEO, n°4) : 7-6 (5), 6-2

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Ruud (NOR, n°2) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Rune (DAN, WC) bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2

Ruusuvuori (FIN) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3

Otte (ALL) bat Opelka (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2

Tabilo (CHI, LL) bat Gaston (FRA) : 6-2, 2-6, 4-1 abandon



Kecmanovic (SER, n°7) bat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO, n°4) bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) bat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2

Gaston (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Tabilo (CHI, LL) bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) bat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3

Gerasimov (BIE, Q) bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye