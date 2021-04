ATP - Munich : Millman qualifié sur abandon

Il n'était pourtant pas si bien embarqué que cela. Ce mercredi, John Millman a finalement validé sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Munich en Allemagne, sur terre battue. Pour cela, l'Australien, 40eme joueur mondial et tête de série n°8, a profité de l'abandon de son adversaire, à savoir l'Argentin Guido Pella, 55eme joueur mondial. Pourtant, au bout de 1h10 de jeu, le score était en faveur de l'Argentin. En effet, ce dernier s'était adjugé la première manche (6-4). Après quatre premiers jeux équilibrés, Pella a breaké le premier, au bout de sa troisième opportunité, à 2-2. Après un débreak à 4-3, le moins bien classé des deux a repris le service de son adversaire, dans la foulée, au meilleur des moments, sur sa deuxième balle. Au moment de conclure, le 55eme joueur mondial a dû sauver une balle de débreak mais il a fini par avoir le dernier mot, sur sa huitième balle de set (6-4). Dans le second set, Guido Pella s'est procuré, d'entrée, deux balles de break, avant de perdre ensuite son propre service dans la foulée (2-0), pour finir par abandonner. De son côté, John Millman affrontera Pablo Cuevas ou Casper Ruud.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



8emes de finale

A.Zverev (ALL, n°1) - Berankis (LIT, LL)

Ivashka (BIE, Q) - McDonald (USA, Q)

Krajinovic (SER, n°4) - Hanfmann (ALL, WC)

Koepfer (ALL) - Struff (ALL, n°7)



Basilashvili (GEO, n°5) - Galan (COL, Q)

Coria (ARG) - Gombos (SLQ, LL)

Millman (AUS, n°8) bat Pella (ARG) : 4-6, 2-0 abandon

Cuevas (URU) - Ruud (NOR, n°2)





Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Berankis (LIT, LL) bat Marterer (ALL, WC) : 7-6 (10), 6-3

Ivashka (BIE, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2

McDonald (USA, Q) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-4, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Hanfmann (ALL, WC) bat Daniel (JAP, SE) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Koepfer (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-4, 6-3

Struff (ALL, n°7) bat Martin (SLQ, LL) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°5) bat Montero (BRE) : 6-2, 6-3

Galan (COL, Q) bat Korda (USA) : 6-1, 7-6 (7)

Coria (ARG) bat Stebe (ALL, Q) : 6-3, 3-6, 6-2

Gombos (SLQ, LL) - Bye



Millman (AUS, n°8) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Pella (ARG) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 2-0 abandon

Cuevas (URU) bat Sandgren (USA) : 7-6 (4), 0-6, 6-1

Ruud (NOR, n°2) - Bye