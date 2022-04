ATP - Munich : La tuile pour Gaston

H U G 😮@HugoGaston7 with a moment of magic in Munich!@BMWOpen2022 pic.twitter.com/RBAW0dymym

MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Voilà une blessure qui tombe au mauvais moment pour Hugo Gaston ! A un mois du début de Roland-Garros, le jeune joueur français (21 ans, 72eme) s'est blessé au poignet gauche en huitièmes de finale du tournoi de Munich.C'est en effectuant une volée plongeante que Gaston s'est blessé au poignet gauche en tombant au sol. Il a appelé le kiné à 3-1, puis à 4-1, mais a rapidement compris qu'il ne pourrait pas aller au bout de cette rencontre. Avant cela, le match avait été plutôt équilibré. Le Chilien avait très bien débuté et remporté le premier set 6-2 en réussissant deux breaks, mai Gaston lui avait rendu la monnaie de sa pièce dans le deuxième, en l'emportant également 6-2 avec deux breaks. Tabilo a breaké en premier dans le dernier set (2-0), puis a perdu son service à son tour (2-1), et c'est à ce moment-là que la blessure est intervenue. C'est donc le Chilien qui affrontera Oscar Otte pour une place en demi-finales, alors que Gaston, qui doit disputer les qualifications à Madrid cette semaine, devra passer des examens médicaux auparavant.Rune (DAN, WC) - Ruusuvuori (FIN)Otte (ALL) - Tabilo (CHI, LL)Kecmanovic (SER, n°7) - Basilashvili (GEO, n°4)Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Ruud (NOR, n°2)bat Zverev (ALL, n°1) : 6-3, 6-2bat Cressy (USA) : 6-3, 6-3bat Opelka (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2bat: 6-2, 2-6, 4-1 abandonbat Altmaier (ALL) : 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE) : 3-6, 6-2, 6-4bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 6-3bat Molcan (SLQ) : 3-6, 6-4, 6-4- Byebat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5- Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4- Byebat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5bat Garin (CHI, n°5) : 6-3, 6-4bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3- Byebat Nakashima (USA) : 7-6 (3), 6-3bat Millman (AUS) : 4-6, 6-2, 6-2bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)- Bye