Filip Krajinovic n'a toujours pas donné le moindre coup de raquette sur la terre battue munichoise. Paradoxalement, le voilà pourtant en quarts de finale du tournoi. Tête de série numéro 4 à Munich, le Serbe avait été exempté de premier tour de part son statut. Jeudi, alors qu'il devait disputer son premier match, face à l'Allemand Yannick Hanfmann, invité par les organisateurs, il a appris que son adversaire, vainqueur au bout du suspense (6-2, 3-6, 7-6) au premier tour de Taro Daniel, ne se présenterait pas sur le court. Visiblement encore émoussé par son marathon face au Japonais issu des qualifications, le 98eme mondial a déclaré forfait. Alors qu'il n'a toujours pas joué, Krajinovic se retrouve donc aux portes du dernier carré. Le compatriote de Novak Djokovic et coéquipier du numéro 1 mondial en équipe de Serbie sera opposé à un autre Allemand (Dominik Koepfer ou Jan-Lennard Struff, tête de série numéro 7 du tournoi) vendredi pour une place en demi-finales. A moins que son futur adversaire ne jette l'éponge avant la rencontre lui aussi.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



Quarts de finale

A.Zverev (ALL, n°1) - Ivashka (BIE, Q)

Krajinovic (SER, n°4) - Koepfer (ALL) ou Struff (ALL, n°7)

Basilashvili (GEO, n°5) ou Galan (COL, Q) - Coria (ARG) ou Gombos (SLQ, LL)

Millman (AUS, n°8) - Ruud (NOR, n°2)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1) bat Berankis (LIT, LL) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE, Q) bat McDonald (USA, Q) : 6-7 (7), 6-1, 6-2

Krajinovic (SER, n°4) bat Hanfmann (ALL, WC) : forfait

Koepfer (ALL) - Struff (ALL, n°7)



Basilashvili (GEO, n°5) - Galan (COL, Q)

Coria (ARG) - Gombos (SLQ, LL)

Millman (AUS, n°8) bat Pella (ARG) : 4-6, 2-0 abandon

Ruud (NOR, n°2) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2





Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Berankis (LIT, LL) bat Marterer (ALL, WC) : 7-6 (10), 6-3

Ivashka (BIE, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2

McDonald (USA, Q) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-4, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Hanfmann (ALL, WC) bat Daniel (JAP, SE) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Koepfer (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-4, 6-3

Struff (ALL, n°7) bat Martin (SLQ, LL) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°5) bat Montero (BRE) : 6-2, 6-3

Galan (COL, Q) bat Korda (USA) : 6-1, 7-6 (7)

Coria (ARG) bat Stebe (ALL, Q) : 6-3, 3-6, 6-2

Gombos (SLQ, LL) - Bye



Millman (AUS, n°8) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Pella (ARG) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 2-0 abandon

Cuevas (URU) bat Sandgren (USA) : 7-6 (4), 0-6, 6-1

Ruud (NOR, n°2) - Bye