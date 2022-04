ATP - Munich : Kecmanovic n'a pas forcé

Eliminé par Novak Djokovic en quarts de finale à Belgrade jeudi dernier, Miomir Kecmanovic a pris la direction de Belgrade, où il est tête de série n°7 cette semaine. Et le Serbe n'a pas connu de difficultés pour se hisser au deuxième tour, avec une victoire 6-2, 6-3 en 1h13 sur l'Allemand Max Hans Rehberg (18 ans, 1067eme), invité par les organisateurs. Kecmanovic a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire (à 3-2 dans le premier set) et l'a breaké à 1-1 et 4-2 dans la première manche et à 3-3 et 5-3 dans la deuxième. Il affrontera de nouveau un joueur allemand au tour suivant : Kohlschreiber ou Altmaier.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Lehecka (RTC, Q) - Rune (DAN, WC)

Nishioka (JAP, Q) - Ruusuvuori (FIN)

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) - Topo (SER, Q)

Gaston (FRA) - Giron (USA)

Krajinovic (SER) - Garin (CHI, n°5)



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Kohlschreiber (ALL, WC) - Altmaier (ALL)

McDonald (USA) - Ivashka (BIE)

Bye - Basilashvili (GEO, n°4)



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Nakashima (USA)

Gerasimov (BIE, Q) - Millman (AUS)

Gombos (SLQ, LL) - Molcan (SLQ)

Bye - Ruud (NOR, n°2)