ATP - Munich : Gaston passe en trois sets, Evans sorti d'entrée

Hugo Gaston s'est employé. Ce mardi, au premier tour du tournoi ATP 250 de Munich en Allemagne, sur terre battue, le Français, 72eme joueur mondial, a battu l'Américain Marcos Giron, 53eme joueur mondial, en trois manches (6-4, 6-7 (4), 7-5) et 2h35 de jeu. Dans la première manche, le Français a effectué le break d'entrée. A 5-3, le Tricolore a ensuite bien cru conclure, sur le service de son adversaire. Avant de finalement arriver à ses fins, sur un ultime jeu blanc (6-4). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les neuf premiers jeux. A 4-5, Hugo Gaston s'est alors mis en danger, obligé de sauver une balle de break, synonyme alors de balle d'égalisation à une manche partout pour l'Américain. Les deux joueurs sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break. Et si le moins bien classé des deux semblait être le mieux parti, menant alors 4-2, il a fini par s'écrouler, cédant alors les cinq derniers points, pour permettre à Marcos Giron d'égaliser à une manche partout. Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueurs ont à nouveau fait jeu égal, cette fois pendant les cinq premiers jeux. A 3-2, le 72eme joueur mondial s'est alors illustré le premier, avec deux premières balles de break. A 5-4, le Français s'en est procuré une nouvelle, synonyme alors de balle de match. Une rencontre qu'il a fini par remporter, sur le service suivant du 53eme joueur mondial (7-5).

Evans n'a pas tenu

Interrompu par la pluie, le match opposant l'Américain Maxime Cressy, 65eme joueur mondial, au Britannique Daniel Evans, 35eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est terminé ce mardi. Pas de miracle pour le mieux classé des deux, mené 2-0 depuis ce lundi, et qui a finalement cédé en deux manches (6-4, 6-4) et 1h21 de jeu.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Rune (DAN, WC) bat Lehecka (RTC, Q) : 7-6 (4), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 7-5

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6) : 6-4, 6-4



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) bat Topo (SER, Q) : 6-1, 6-2

Gaston (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Tabilo (CHI, LL) - Garin (CHI, n°5)



Kecmanovic (SER, n°7) bat Rehberg (ALL, WC) : 6-2, 6-3

Altmaier (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 7-6 (5), 3-6, 6-1

Ivashka (BIE) bat McDonald (USA) : 6-4, 3-6, 6-3

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Nakashima (USA)

Gerasimov (BIE, Q) - Millman (AUS)

Molcan (SLQ) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-1, 3-6, 7-6 (7)

Ruud (NOR, n°2) - Bye