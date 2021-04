ATP - Munich : A.Zverev sorti par le 107eme mondial

MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Cristian Garin (CHI)



Quarts de finale

Ivashka (BIE, Q) bat A.Zverev (ALL, n°1) : 6-7 (5), 7-5, 6-3

Struff (ALL, n°7) bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-4, 4-6, 7-6 (3)

Basilashvili (GEO, n°5) - Gombos (SLQ, LL)

Millman (AUS, n°8) - Ruud (NOR, n°2)



Huitièmes de finale

A.Zverev (ALL, n°1) bat Berankis (LIT, LL) : 6-2, 6-4

Ivashka (BIE, Q) bat McDonald (USA, Q) : 6-7 (7), 6-1, 6-2

Krajinovic (SER, n°4) bat Hanfmann (ALL, WC) : forfait

Struff (ALL, n°7) bat Koepfer (ALL) : 7-6 (3), 6-7 (0), 6-2



Basilashvili (GEO, n°5) bat Galan (COL, Q) : 6-4, 6-2

Gombos (SLQ, LL) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-1

Millman (AUS, n°8) bat Pella (ARG) : 4-6, 2-0 abandon

Ruud (NOR, n°2) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-2





Premier tour

A.Zverev (ALL, n°1) – Bye

Berankis (LIT, LL) bat Marterer (ALL, WC) : 7-6 (10), 6-3

Ivashka (BIE, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-1, 6-2

McDonald (USA, Q) bat Lajovic (SER, n°6) : 6-4, 6-4



Krajinovic (SER, n°4) – Bye

Hanfmann (ALL, WC) bat Daniel (JAP, SE) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Koepfer (ALL) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-4, 6-3

Struff (ALL, n°7) bat Martin (SLQ, LL) : 6-4, 6-3



Basilashvili (GEO, n°5) bat Montero (BRE) : 6-2, 6-3

Galan (COL, Q) bat Korda (USA) : 6-1, 7-6 (7)

Coria (ARG) bat Stebe (ALL, Q) : 6-3, 3-6, 6-2

Gombos (SLQ, LL) - Bye



Millman (AUS, n°8) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 7-5

Pella (ARG) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 2-0 abandon

Cuevas (URU) bat Sandgren (USA) : 7-6 (4), 0-6, 6-1

Ruud (NOR, n°2) - Bye