ATP : Moutet chante son single en direct

Corentin Moutet était de passage chez beIN SPORTS dimanche. Et c'est sur la musique de son, que l'émission s'est ouverte : "La musique est une thérapie, un plaisir, une passion... Mes inspirations proviennent de la musique française, à la base j'ai beaucoup écouté Damien Saez. Puis le rap francophone, Scylla, Guizmo, plein de rappeurs du moment..." Moutet, âgé de 21 ans, est 77eme joueur mondial et dixième joueur français. Il avait déjà relayé certains clips, mais la sortie d'un single le 2 octobre est donc une grande première pour lui, une étape importante en plus pour affirmer sa double casquette. Néanmoins, c'est bien sûr le tennis qui reste son activité principale, lui qui est annoncé depuis plusieurs années déjà comme un grand espoir."J'espère pouvoir prendre le relais de nos Mousquetaires, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gael Monfils. Même s'ils ne sont pas encore finis, ils ont de très belles carrières ! C'est quelque chose qui met du temps, ils sont toujours au niveau même si leur classement baisse. Mais leur âge augmente aussi, donc forcément d'autres arrivent et le relais se fait automatiquement, par la force des choses. Mais pour avoir la chance de souvent jouer avec eux, surtout en ces périodes hors saison, ils sont toujours à un haut niveau (sourire)." Moutet avait marqué les esprits à Roland-Garros en s'inclinant lors d'un match incroyable au premier tour contre Lorenzo Giustino, 18-16 au cinquième set. En deux jours et 6h05' de jeu,