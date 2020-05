ATP : Moutet a sorti son premier single

🙏 Mon premier single "𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗙𝗿𝗲̀𝗿𝗲" est disponible sur toutes les plateformes ! 🎶



Alors que le circuit ATP est à l’arrêt jusqu’à la fin du mois de juillet, Corentin Moutet a été contraint de mettre sa carrière dans le tennis entre parenthèses. Le natif de Neuilly-sur-Seine a ainsi eu du temps pour s’adonner à son autre passion, la chanson. L’actuel 75eme au classement ATP a ainsi dévoilé ce lundi son premier single intitulé « Petit frère ».Après avoir largement partagé ses créations via Instagram durant la période de confinement, le joueur français est allé plus loin dans sa démarche en mettant en vente sur les principales plateformes de téléchargement son premier titre, un morceau de rap qu’il a composé en l’honneur de son frère et « de tous les grands frères dans le monde qui aimeraient trouver plus souvent les mots justes ».