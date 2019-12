ATP : Mouratoglou tacle Alexander Zverev

Des grands joueurs, Patrick Mouratoglou (49 ans) en a entraîné un grand nombre. L'ex-coach de Marcos Baghdatis, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov ou encore de Stefanos Tsitsipas n'a en revanche jamais été le coach d'Alexander Zverev (22 ans). Et vu ce qu'il pense de l'Allemand, cela n'arrivera probablement jamais. L'entraîneur de Serena Williams ne fait pas de cadeau à l'actuel numéro 7 mondial dans un entretien accordé au journal allemand le Spiegel sur son site. Pour Mouratoglou, c'est bien simple : si le géant né à Hambourg continue de jouer le tennis qu'il produit aujourd'hui, il ne gagnera jamais un tournoi du Grand Chelem. « Vous ne remportez pas un titre du Grand Chelem avec ce genre de tennis, certifie le technicien. Le système du classement ATP lui a permis de grimper dans la hiérarchie grâce à ses qualités, mais pendant ce temps, il n’a pas développé autre chose nécessaire pour remporter l’un des quatre tournois majeurs. »

Mouratoglou : « Pour Murray, ça avait très bien marché »

S'il se montre très sévère envers Zverev, Mouratoglou estime toutefois que rien n'est perdu, à condition pour le vainqueur du Masters 2018 de consentir à modifier certains aspects de son jeu. Pour Andy Murray, ça avait très bien marché, rappelle le Francilien dans le Spiegel. « Il me fait penser à Andy Murray. Cela a longtemps été un joueur fantastique, mais pas un vainqueur du Grand Chelem. Puis, il a changé certaines choses dans son jeu et est devenu un gagnant. Je pense que Sasha peut le faire aussi, mais il doit passer à autre chose (...) Il a une excellente base, il bouge incroyablement bien, il est très solide, mais ce n’est pas suffisant. »

Pour Mouratoglou, le cadet de la fratrie Zverev (l'aîné Mischa Zverev est âgé de 32 ans) possède un autre défaut : celui de faire partie de cette génération qui se casse constamment les dents pour le moment sur les trois monstres que sont Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. « C’est incroyablement difficile d’arriver au sommet en ce moment, et les trois plus grands joueurs de l’histoire du tennis sont toujours actifs. » Et ils continuent de rafler les titres.