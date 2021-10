Revoilà Adrian Mannarino (33 ans) au deuxième tour dans un tournoi. Pour la première fois depuis l'US Open, où il avait butté au deuxième tour sur Stefanos Tsitsipas, le Français a passé le cap du premier match, ce mardi à Moscou. Eliminé d'entrée à Sofia et Indian Wells, le 51eme au classement est venu à bout après 2h34 de match et trois sets (1-6, 7-6, 6-4) du Russe Roman Safiullin, 160eme au classement. Mais que ce fut chaud ! Passé complètement au travers en début de match, notre unique représentant avec Gilles Simon depuis la défaite de Benjamin Bonzi la veille contre l'Australien John Millman s'est retrouvé avec un set et un break contre lui dans la deuxième manche. Revenu à hauteur de son adversaire et invité des organisateurs dans le tableau principal, Mannarino est même passé à un point de la sortie, dans le jeu décisif de ce deuxième set un peu plus tard.

Et maintenant Rublev !

Il a heureusement écarté cette balle de match, à 6-5, avant d'arracher la victoire (8-6) dans ce tie-break et de pouvoir basculer sur une dernière manche pas non plus de tout repos là encore pour le Tricolore. Ce dernier a pourtant pris d'entrée le service du Russe. Mais Safiullin s'est accroché et a réussi à combler ce break de retard. Il n'est pas parvenu à recoller en revanche un peu plus tard dans la manche, à 3-3, lorsque le demi-finaliste sur le gazon majorquin en juin dernier l'a de nouveau poussé à la faute sur sa mise en jeu. Qualification dans la souffrance pour "Manna", qui se frottera au deuxième tour au grand favori du tournoi et compatriote de Safiullin Andrey Rublev, tête de série numéro 1 et sixième mondial. Un gros test.

Simon renversant face à Djere

Après Adrian Mannarino, il y aura bien un deuxième Français en huitièmes de finale à Moscou. Opposé à la tête de série numéro 8 Laslo Djere, Gilles Simon a fini par avoir le dernier mot. Une entrée en lice qui n’a pas été simple pour le Niçois qui a vu la première manche lui échapper au jeu décisif après avoir vu le Serbe remporter les cinq derniers points. La situation du Tricolore s’est aggravée quand, dès le troisième jeu, Laslo Djere a fait le break dans le deuxième set avant de manquer une balle pour corser l’addition. Mené cinq jeux à trois et au bord du gouffre, Gilles Simon s’est remobilisé. Remportant quatre jeux consécutivement, le Français a pu égaliser à une manche partout. Si l’entame de la dernière manche a vu les deux joueurs rivaliser, c’est bien le Serbe qui a frappé le premier, prenant le service de son adversaire pour mener trois jeux à deux. Toutefois, c’est le dernier jeu que Laslo Djere a remporté dans cette rencontre. Malgré des difficultés au service, avec trois balles de débreak écartées, Gilles Simon a aligné quatre jeux consécutifs pour mettre un terme à la rencontre (6-7, 7-5, 6-3 en 2h54’). Mackenzie McDonald ou Yoshihito Nishioka sera son adversaire en huitièmes de finale. Repêché après le forfait d'Ilya Ivashka, Ricardas Berankis sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Le Lituanien a, en effet, dominé Evgeny Donskoy en deux manches (6-1, 6-3 en 1h19').



MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Tenant du titre (en 2019) : Andrey Rublev (RUS)



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) - Mannarino (FRA)

Coria (ARG) ou Kachmazov (RUS, WC) - Berankis (LIT, LL)

Krajinovic (SER, n°4) - Martinez (ESP)

Paul (USA) - Cilic (CRO, n°6)



Marchenko (UKR, Q) - Millman (AUS)

Duckworth (AUS) - Khachanov (RUS, n°3)

Simon (FRA) - McDonald (USA) ou Nishioka (JAP)

Gerasimov (BIE, Q) - Karatsev (RUS, n°2)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Safiullin (RUS, WC) : 1-6, 7-6 (6), 6-4

Coria (ARG) - Kachmazov (RUS, WC)

Berankis (LIT, LL) bat Donskoy (RUS, WC) : 6-1, 6-3



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Pella (ARG) : 6-2, abandon

Paul (USA) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°6) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1



Marchenko (UKR, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-4, 6-3

Millman (AUS) bat Bonzi (FRA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Duckworth (AUS) bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) - Bye



Simon (FRA) bat Djere (SER, n°8) : 6-7 (3), 7-5, 6-3

McDonald (USA) - Nishioka (JAP)

Gerasimov (BIE, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 1-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°2) - Bye