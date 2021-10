ATP - Moscou : Mannarino s'arrête en quarts

Il restait pourtant sur un très bel exploit, après avoir sorti Andrey Rublev, 6eme joueur mondial, ce jeudi. Ce vendredi, le Français Adrian Mannarino, 51eme joueur mondial, n'a donc pas su confirmer, après son élimination en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Moscou en Russie, sur dur indoor, par le Lituanien Ricardas Berankis, 107eme joueur mondial et lucky loser, en deux manches (6-2, 7-6 (1)) et 1h58 de jeu. Dans la première manche, malgré deux premières balles sauvées, le Français a lâché sur son deuxième jeu de service. A 1-3, le Tricolore a dû alors sauver deux balles de double-break, avant de perdre un nouveau service, au pire des moments, à 2-4. Car, dans la foulée, le Lituanien a tranquillement conclu cette première manche, sur un jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, c'est à 2-2 qu'Adrian Mannarino a de nouveau été breaké, tout en sauvant ensuite une balle de double-break, dans la foulée. Entretemps, le mieux classé des deux n'avait alors pas réussi à convertir une seule de ses trois balles de débreak à 2-3, puis une quatrième à 3-4. Finalement, c'est à 4-5 que le 51eme joueur mondial est enfin parvenu à ses fins, malgré deux nouvelles balles non converties dans ce même jeu. Un débreak intervenu au meilleur des moments, alors que son adversaire servait donc pour le gain du match. Le Français pensait ensuite avoir fait le plus dur en sauvant alors, dans la foulée, une nouvelle balle de break. Car, ensuite, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Mais ce jeu décisif a été largement survolé par Ricardas Berankis, qui n'a donc ensuite eu aucun mal à conclure, sur sa première balle de match (7-6 (1)). En demi-finales, il sera opposé à l'Espagnol Pedro Martinez, 60eme joueur mondial, ou au Croate Marin Cilic, 41eme joueur mondial et tête de série n°6.



MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Tenant du titre (en 2019) : Andrey Rublev (RUS)



Quarts de finale

Berankis (LIT, LL) bat Mannarino (FRA) : 6-2, 7-6 (1)

Martinez (ESP) - Cilic (CRO, n°6)

Millman (AUS) - Khachanov (RUS, n°3)

Simon (FRA) - Karatsev (RUS, n°2)



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA) bat Rublev (RUS, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Berankis (LIT, LL) bat Coria (ARG) : 6-2, 6-1

Martinez (ESP) bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Paul (USA) : 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Khachanov (RUS, n°3) bat Duckworth (AUS) : 3-6, 6-3, 6-1

Simon (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2

Karatsev (RUS, n°2) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-4, 6-3



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Safiullin (RUS, WC) : 1-6, 7-6 (6), 6-4

Coria (ARG) bat Kachmazov (RUS, WC) : 6-2, 5-7, 6-2

Berankis (LIT, LL) bat Donskoy (RUS, WC) : 6-1, 6-3



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Pella (ARG) : 6-2, abandon

Paul (USA) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°6) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1



Marchenko (UKR, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-4, 6-3

Millman (AUS) bat Bonzi (FRA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Duckworth (AUS) bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) - Bye



Simon (FRA) bat Djere (SER, n°8) : 6-7 (3), 7-5, 6-3

McDonald (USA) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4

Gerasimov (BIE, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 1-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°2) - Bye