Krajinovic tombe sur un os

Karatsev attend Simon

MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Les exploits des joueurs français n'ont pas été nombreux cette année, alors savourons cette victoire d'Adrian Mannarino sur Andrey Rublev ! Le tricolore, 51eme joueur mondial, a signé un très bel exploit ce jeudi en éliminant le n°6 mondial, tête de série de n°1 et tenant du titre, dans un remake de la finale de 2019, où le Russe avait déroulé.Dès le premier set, Mannarino a montré qu'il faudrait compter sur lui, en réussissant à revenir de 2-5 à 5-5. Mais alors qu'il a eu une balle de 6-6, il a finalement craqué sur son service et perdu ce set. Mais dans le deuxième, c'est lui qui a eu le dernier mot après une manche à rebondissements. Mené 1-3, Rublev est parvenu à revenir à 3-3, puis Mannarino a breaké de nouveau et s'est procuré trois balles de set à 5-3 et 5-4.Abattu, le n°6 mondial a perdu son service à 1-2 dans la dernière manche et n'a pas eu la moindre occasion de débreak, face à un Mannarino qui finit avec un total de 9 aces et 67% de premières balles. Le voici donc en quarts de finale, avec un bon coup à jouer contre Ricardas Berankis (107eme). Quant à Rublev, il devra encore un peu patienter pour assurer sa qualification le Masters de Turin...Si le Croate a bien passé l'obstacle constitué par l'Américain Tommy Paul mercredi, Krajinovic, de son côté, s'est cassé les dents jeudi lors de ces mêmes huitièmes de finale du tournoi de Moscou sur l'Espagnol Pedro Martinez., qualifié pour les quarts alors qu'il n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis sa finale perdue à Kitzbuhel contre Casper Ruud en juillet dernier. Sorti au deuxième tour par Daniil Medvedev à Indian Wells, Krajinovic, lui, avait atteint le dernier carré à Sofia (Bulgarie) en début de mois. Exempté de premier tour à Moscou, le 37eme au classement débutait le tournoi ce jeudi contre Martinez. Krajinovic, finaliste malheureux à Bercy en 2018, avait réussi le premier break de la partie, mais l'Espagnol a tout de suite recollé avant de faire la course en tête jusqu'au bout face au 60eme mondial. Ce dernier a même mené 3-0 dans la deuxième manche avant que le Serbe ne réagisse, sans pour autant réussir à inverser la situation. Et c'est donc l'Espagnol qui affrontera Cilic pour une place en demi-finales vendredi.Après la qualification de Karen Khachanov mercredi, Aslan Karatsev sera l'autre Russe présent en quarts de finale à Moscou.Auteur d'un ace et 64% de premières balles, Karatsev a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, alors qu'il menait 2-1 dans le deuxième set. Il a pris le service de Gerasimov à 1-1 dans la première manche et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième pour se qualifier et rejoindre le vainqueur du match Simon - McDonald en quarts.(Avec A.C.)Martinez (ESP) - Cilic (CRO, n°6)Millman (AUS) - Khachanov (RUS, n°3)ou McDonald (USA) - Karatsev (RUS, n°2)bat Rublev (RUS, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 6-3bat Coria (ARG) : 6-2, 6-1bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-3, 6-4bat Paul (USA) : 7-5, 6-3bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 5-7, 6-4bat Duckworth (AUS) : 3-6, 6-3, 6-1- McDonald (USA)bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-4, 6-3- Byebat Safiullin (RUS, WC) : 1-6, 7-6 (6), 6-4bat Kachmazov (RUS, WC) : 6-2, 5-7, 6-2bat Donskoy (RUS, WC) : 6-1, 6-3- Byebat Pella (ARG) : 6-2, abandonbat M.Ymer (SUE) : 7-6 (7), 7-5bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-4, 6-3bat: 6-7 (5), 6-4, 6-3bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2- Byebat Djere (SER, n°8) : 6-7 (3), 7-5, 6-3bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 1-6, 6-4- Bye