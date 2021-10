ATP - Moscou : Cilic premier qualifié pour la finale

Deuxième finale de l'année pour Marin Cilic, la troisième à Moscou (après 2014 et 2015) et la 34eme de sa carrière. Le Croate a aligné face à Ricardas Berankis une quatrième victoire très solide (6-3, 6-4 en 1h31') à Moscou après celles face à Damir Dzumhur, Tommy Paul et Pedro Martinez. Et son adversaire a pris d'entrée un coup derrière la tête. Breaké sur son premier jeu de service dans la première manche, le Lituanien n'a jamais su remonter la pente et aurait même pu s'enfoncer un peu plus dans cet acte inaugural s'il n'avait pas sauvé trois balles de break à 4-1 pour Cilic. Ce dernier a scellé le premier set en 41 minutes et concédé le premier break de la seconde manche (2-0). Pas le temps de tergiverser, la tête de série numéro 6 du tournoi a directement recollé au score et tenu son service, très efficace ce samedi (10 aces), jusqu'à assommer le 107eme mondial avec un nouveau break à 4-4, pour servir pour le match. Marin Cilic a une nouvelle marche à franchir pour ajouter une 20eme ligne à son palmarès.



MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)

Tenant du titre (en 2019) : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Cilic (CRO, n°6) - Khachanov (RUS, n°3) - Karatsev (RUS, n°2)



Demi-finales

Cilic (CRO, n°6) bat Berankis (LIT, LL) : 6-3, 6-4

Khachanov (RUS, n°3) - Karatsev (RUS, n°2)



Quarts de finale

Berankis (LIT, LL) bat Mannarino (FRA) : 6-2, 7-6 (1)

Cilic (CRO, n°6) bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (4)

Karatsev (RUS, n°2) bat Simon (FRA) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA) bat Rublev (RUS, n°1) : 5-7, 7-6 (4), 6-3

Berankis (LIT, LL) bat Coria (ARG) : 6-2, 6-1

Martinez (ESP) bat Krajinovic (SER, n°4) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Paul (USA) : 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Marchenko (UKR, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Khachanov (RUS, n°3) bat Duckworth (AUS) : 3-6, 6-3, 6-1

Simon (FRA) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2

Karatsev (RUS, n°2) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-4, 6-3



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) bat Safiullin (RUS, WC) : 1-6, 7-6 (6), 6-4

Coria (ARG) bat Kachmazov (RUS, WC) : 6-2, 5-7, 6-2

Berankis (LIT, LL) bat Donskoy (RUS, WC) : 6-1, 6-3



Krajinovic (SER, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Pella (ARG) : 6-2, abandon

Paul (USA) bat M.Ymer (SUE) : 7-6 (7), 7-5

Cilic (CRO, n°6) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1



Marchenko (UKR, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-4, 6-3

Millman (AUS) bat Bonzi (FRA) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Duckworth (AUS) bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°3) - Bye



Simon (FRA) bat Djere (SER, n°8) : 6-7 (3), 7-5, 6-3

McDonald (USA) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4

Gerasimov (BIE, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 1-6, 6-4

Karatsev (RUS, n°2) - Bye