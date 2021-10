Sept jeux perdus de suite !

MOSCOU (Russie, ATP 250, dur indoor, 671 950€)



1er tour

Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA)

Simon (FRA)

Encore raté ! A la recherche d’une victoire dans le grand tableau d’un tournoi ATP depuis le premier tour de Wimbledon, Benjamin Bonzi a encore échoué ce lundi au premier tour du tournoi de Moscou. Le roi du circuit Challenger (six victoires en tournois cette année, record égalé), déjà battu d'entrée à Nur-Sultan il y a trois semaines (malade, il avait dû abandonner) s’est incliné contre John Millman, classé juste un rang devant lui (62eme contre 63eme) alors qu’il avait pourtant le match bien en main. Le Gardois de 25 ans s’est incliné 6-7, 6-4, 6-3 après 2h34 de jeu. L’actuel n°5 français est passé à côté de son début de match, se retrouvant rapidement mené 5-2 en perdant deux fois son service.Bonzi a sauvé une nouvelle balle de break à 6-5 et a finalement forcé son adversaire à jouer le tie-break. Un jeu décisif que le Français a bien maîtrisé, en l’emportant 7-5 sur sa première balle de set.Dans le deuxième set, Bonzi a sauvé une balle de 3-1 puis a réussi à faire le break dans le septième jeu (4-3). Le début de la fin pour le Français… Le natif de Nîmes a en effet soudainement perdu le fil de son jeu, perdant sept jeux de suite ! Breaké blanc à deux reprises pour permettre à son adversaire d’empocher le deuxième set, il est passé à côté du début du troisième, se retrouvant mené 4-0.Le premier des trois Français en lice à Moscou (Mannarino et Simon joueront mardi) prend donc déjà la porte, avec des regrets. Mais il va rester en Russie, pour disputer les qualifications du tournoi de St-Pétersbourg en fin de semaine. L'autre résultat important du jour, c'est la victoire de Marin Cilic sur Marin Dzumhur. Le Croate, tête de série n°6, a souffert, mais a fini par battre le qualifié bosnien 6-7, 6-1, 6-1 en 1h50. Auteur de 22 aces, il a sauvé les trois balles de break que s'est procuré son adversaire. Cilic a manqué trois balles de 4-2 dans le premier set, et l'a finalement perdu au tie-break (7-4). Mais dans les deux manches suivantes, il a largement dominé Dzumhur, qui a perdu cinq fois son service. Prochain adversaire : Tommy Paul ou Mikael Ymer.- ByeSafiullin (RUS, WC) -Coria (ARG) - Kachmazov (RUS, WC)Donskoy (RUS, WC) - Ivashka (BIE, n°7)- ByePella (ARG) - Martinez (ESP)Paul (USA) - M.Ymer (SUE)bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-7 (4), 6-1, 6-1Bublik (KAZ, n°5) - Marchenko (UKR, Q)bat: 6-7 (5), 6-4, 6-3bat Gojo (CRO, Q) : 3-6, 7-5, 6-2- ByeDjere (SER, n°8) -McDonald (USA) - Nishioka (JAP)Kecmanovic (SER) - Gerasimov (BIE, Q)- Bye