ATP - Montréal : Ruud file en huitièmes

Casper Ruud trace sa route. Ce mercredi, le Norvégien, 7eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal au Canada, sur dur, après sa victoire contre le Slovaque Alex Molcan, 42eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (3), 6-3) et 1h58 de jeu. Dans la première manche, après avoir dû sauver une balle de break d'entrée, le Norvégien a pris le service de son adversaire du jour dans la foulée. Après quatre balles de double break à 4-2, puis une autre dans la foulée, synonyme alors de gain de la première manche, Casper Ruud a fini par se faire rejoindre.

Trois balles de match pour conclure

A 5-4, au moment de servir pour le gain de cette première manche, le mieux classé des deux s'est procuré une nouvelle balle pour conclure, mais il s'est finalement fait égaliser, sur la troisième balle de break de son concurrent (5-5). Après une ultime balle de break juste après, le 7eme joueur mondial s'est ensuite retrouvé poussé jusqu'au tie-break. Un jeu décisif qu'il a remporté à sa deuxième opportunité (7-6 (3)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux balles de break sauvées à 1-1, la tête de série n°4 a pris le service du Slovaque dans la foulée, à sa troisième opportunité. Un avantage conservé jusqu'au bout et le Norvégien s'est imposé au bout de sa troisième balle de match (6-3).