ATP - Montréal : Le tableau

Quarts de finale potentiels pour l'#OBN22 :

Medvedev contre Hurkacz

Ruud contre Auger-Aliassime

Sinner contre Tsitsipas

Rublev contre Alcaraz



Monfils et Bonzi pas vernis

MONTREAL (Canada, ATP Masters 1000, dur, 5 822 682€)

1er tour

La saison sur dur va sérieusement démarrer. Comme chaque année paire, Montréal accueille la crème du tennis masculin pour le premier des deux Masters 1000 au programme en amont de l’US Open. Vainqueur en finale face à Reilly Opelka l’a passé à Toronto, Daniil Medvedev sera bien présent au rendez-vous comme tête de série numéro 1 afin de poursuivre sa préparation après le tournoi de Los Cabos. Exempté du premier tour, le Russe pourrait avoir fort à faire d’entrée avec Sebastian Baez ou Nick Kyrgios qui sera son adversaire au deuxième tour. A l’opposé du tableau, en l’absence d’Alexander Zverev et Rafael Nadal, c’est Carlos Alcaraz qui sera numéro 2 dans la hiérarchie. L’Espagnol, qui va participer au tournoi pour la première fois de sa carrière, débutera soit face à Vasek Pospisil, soit face à Tommy Paul. Casper Ruud, qui lancera sa semaine face à Alex Molcan ou Mackenzie McDonald, a été placé dans la même partie de tableau que Daniil Medvedev. Stefanos Tsitsipas, qui devra affronter à coup sûr un joueur issu des qualifications, sera sur le chemin de Carlos Alcaraz.Absent du circuit ATP depuis son élimination par Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils va reprendre la compétition à Montréal. Toutefois, le tirage au sort n’a pas été tendre avec le Parisien. En effet, le 20eme mondial devra affronter au premier tour le finaliste 2021 Reilly Opelka, tête de série numéro 14. avant un potentiel deuxième tour contre Aslan Karatsev ou Maxime Cressy puis un huitième de finale pouvant le mettre aux prises avec Stefanos Tsitsipas. Deuxième Français à entrer directement dans le tableau principal, Benjamin Bonzi devra affronter d’entrée Frances Tiafoe avant de possiblement croiser le fer avec Andy Murray, bénéficiaire d’une invitation, ou la tête de série numéro 10 Taylor Fritz. Parmi les belles affiches du premier tour, on pourra noter celles entre Denis Shapovalov et Alex de Minaur ou encore le duel 100% croate entre Marin Cilic et Borna Coric. Espoir du tennis canadien, actuel 238eme mondial, Alexis Galarneau va disputer à Montréal le tout premier tournoi de sa carrière sur le circuit principal avec un duel face à Grigor Dimitrov, tête de série numéro 16, pour débuter.- ByeBaez (ARG) - Kyrgios (AUS)Shapovalov (CAN) - de Minaur (AUS)Galarneau (CAN, WC) - Dimitrov (BUL, n°16)Schwartzman (ARG, n°12) - Davidovich Fokina (ESP)Goffin (BEL, WC) - Ramos-Viñolas (ESP)Wawrinka (CAN) - Ruusuvuori (FIN)- Bye- ByeMolcan (SLQ) - McDonald (USA)Bublik (KAZ) - Brooksby (USA)Qualifié - Bautista Agut (ESP, n°15)Norrie (GBR, n°9) - Nakashima (USA)Qualifié - QualifiéKecmanovic (SER) - van de Zandschulp (PBS)- Bye- ByeQualifié - QualifiéQualifié - Rune (DAN)Carreño Busta (ESP) - Berrettini (ITA, n°11)Opelka (USA, n°14) - Monfils (FRA)Karatsev (RUS) - Cressy (USA)Qualifié - Qualifié- Bye- ByeKrajinovic (SER) - Evans (GBR)Tiafoe (USA) - Bonzi (FRA)Murray (GBR, WC) - Fritz (USA, n°10)Cilic (CRO, n°13) - Coric (CRO)F.Cerundolo (ARG) - Khachanov (RUS)Pospisil (CAN, WC) - Paul (USA)- Bye