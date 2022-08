ATP - Montréal : C'est déjà fini pour Bonzi et Paire

Paire balayé par Nishioka

Bonjamin Bonzi au ralenti.Déjà sorti dès le premier tour la semaine dernière à Washington (face à Eubanks, qu'il avait pourtant dominé quelques semaines plus tôt à Newport),Malgré le gain du premier set face à l'Américain, qui l'avait déjà stoppé d'entrée à Roland-Garros en mai dernier, Bonzi s'est une nouvelle fois incliné (6-7, 7-5, 6-3) face au 24eme mondial. Très solide durant les deux heures et 37 minutes de jeu qu'a durées cette rencontre, Tiafoe, tout près de faire chuter à Washington le futur vainqueur Nick Kyrgios, n'a offert que très peu d'opportunités au numéro 2 français, qui n'a de surcroît pas su toujours les saisir.Le 49eme mondial, très vite conscient qu'il devrait se maintenir à un niveau de tennis très élevé pour avoir une chance de prendre sa revanche face au natif de Hyattsville (Maryland), a bien profité d'un relâchement de son adversaire dans le jeu décisif du premier set, que l'Américain avait démarré en trombe (4-1) pour renverser son bourreau Porte d'Auteuil dans ce tie-break (8-6) et mener une manche à zéro.C'est également déjà fini pour un autre Français Benoît Paire. Opposé à un Yoshihito Nishioka à qui l'air de l'Amérique du Nord semble donner des ailes, l'Avignonnais, parvenu au 2eme tour dans la capitale des Etats-Unis et contraint de passer par les qualifications dans ce tournoi de Montréal, n'a jamais existé (défaite 6-2, 6-3 en 1h14). Le finaliste malheureux de la semaine dernière à Washington, où le Japonais avait buté sur l'un des autres hommes en forme du moment Nick Kyrgios, affrontera le local Felix Auger-Aliassime au deuxième tour. Tiafoe, lui, retrouvera son compatriote Taylor Fritz, impitoyable envers le vétéran Andy Murray mardi.