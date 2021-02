ATP - Montpellier : Pouille s'incline contre Bonzi pour son retour sur le circuit ATP

On avait quitté Lucas Pouille le 9 octobre 2019, jour de son tout dernier match sur le circuit ATP avec une défaite contre l'Américain John Isner, en 16emes de finale du tournoi de Shanghai. Plus d'un an plus tard, une opération à un coude et des passages en Challengers, le Français faisait son retour sur le grand circuit, du côté du tournoi ATP 250 de Montpellier en France, sur dur intérieur. Un retour raté puisque le 79eme joueur mondial s'est incliné dès le premier tour contre son compatriote Benjamin Bonzi, 125eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-6 (6), 6-2) et 1h31 de jeu. Dans la première manche, Pouille a perdu son service dès sa deuxième mise en jeu, avant de débreaker blanc dans la foulée. Après avoir sauvé trois nouvelles balles de break, à 2-2, le mieux classé des deux a alors poussé son adversaire jusqu'au tie-break.

Bonzi retrouvera Goffin au prochain tour

Malgré une balle de set en sa faveur, le 79eme joueur mondial n'a pas su avoir le dernier mot, et a ensuite cédé à la première tentative de Bonzi (7-6 (6)). Lucas Pouille a ensuite bien mal débuté la deuxième et dernière manche, cédant son service d'entrée. Dans la foulée, la Français a certainement laissé passer sa chance, se montrant alors incapable de convertir une seule de ses trois balles de débreak. Ensuite, au plus moment des moments, Pouille a cédé un second service, à 2-5. De son côté, Benjamin Bonzi, au moment de servir pour le match, a d'abord sauvé deux balles de break, avant d'avoir le dernier mot sur sa deuxième balle (6-2). Au prochain tour, il affrontera le Belge David Goffin, 15eme joueur mondial et tête de série n°2. C'est également terminé pour l'Allemand Jan-Lennard Struff, 37eme joueur mondial et tête de série n°8, battu par son compatriote Peter Gojowczyk, 144eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h19 de jeu.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Bautista Agut (ESP, n°1) - Bye

Barrere (FRA, Q) – Basilashvili (GEO)

Griekspoor (PBS, Q) bat Giron (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Humbert (FRA, n°6) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 7-6(3)



Lajovic (SER, n°3) – Bye

Novak (AUT) – Simon (FRA)

Vesely (RTC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-1

Gojowczyk (ALL, Q) bat Struff (ALL, n°8) : 6-3, 6-4



Sinner (ITA, n°5) – Bedene (SLO)

Gerasimov (BIE) – A.Murray (GBR, WC)

Zapata Miralles (ESP, Q) – Davidovich Fokina (ESP)

Hurkacz (POL, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°7) bat Gaston (FRA, WC) : 6-3, 6-7(7), 6-1

Korda (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 6-2

Bonzi (FRA, WC) bat Pouille (FRA) : 7-6 (6), 6-2

Goffin (BEL, n°2) - Bye